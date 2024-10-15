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美國股市昨（14）日全數走高，在輝達創新天價的推動下，道瓊指數首度站上43000點關卡，標普500指數也同創新高，激勵台北股市今（15）日開盤上漲108.41點，以23083.7點開出，隨後在台積電站上1070元關卡，再加上電子、金融股齊漲，推動指數最高來到23353.91點，終場上漲316.75點或1.38%，收在23292.04點，日K連4紅，成交量為4103.5億元。大盤走高之際，中小型股也一同走高，櫃買指數雖然尾盤稍有遇到亂流，不過終場還是力守紅盤，上漲0.54點或0.2%，收在270.8點，日K連3紅，但拉出一根長上影線，成交量為1068.5億元。今日個股成交量排行榜前五名為：新光金、鴻海、凱基金、中石化、建漢；個股成交值排行榜前五名為：台積電、鴻海、廣達、聯鈞、奇鋐。今日推動台股走高的關鍵就是在權值股，權王台積電以1050元開出、上漲5元，雖然盤中一度翻黑，不過在買盤的挹注下走高，最高來到1075元，再創7月11日以來的新高點，距離歷史新高價1080元只差5元，終場上漲25元或2.39%，收在1070元，貢獻大盤指數就有191點；鴻海表現更加猛烈，今日以201元開出，盤中在買單挹注下最高來到207.5元，創下7月17日以來的新高表現，終場上漲8元或4.02%，收在207元，日K結束連2黑，貢獻大盤指數就有33點；不過聯發科走勢就稍微疲弱，以1310元最高價開出後走低，終場漲幅收斂到上漲10元或0.78%，收在1300元，貢獻大盤指數就有4點。今日由電子股領漲，電子成交比重提高到72%，其中台積電再創波段高點，也激勵半導體族群走高，日月光投控上漲逾6%，公準漲逾4%，采鈺漲逾3%，瑞耘、穎崴、力旺、友威科、茂矽、濾能漲逾2%。設備股也受到漲勢推動走高，中砂亮燈漲停來到365元，和椿漲逾7%，旺矽、科嶠漲逾6%，博磊漲逾4%，世禾、廣運、星雲、漢唐漲逾3%，瑞耘、德律、盟立、友威科、亞翔漲逾2%。此外，金融股今日也有漲勢，類股指數上漲%。其中開發金改名的凱基金強漲逾3%，元大金、中信金漲逾2%，遠東銀、第一金、國泰金、新產、華南金、富邦金、安泰銀、臺企銀、玉山金、上海商銀、兆豐金漲逾1%。