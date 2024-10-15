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基隆市長謝國樑今（15）日坦承，家族有人確實被柯文哲感動、捐過200萬元給民眾黨，由於民眾黨前秘書長謝立功2022年也曾想選基隆，但遭柯文哲勸退，網友因此調侃「新台幣200萬＝1個謝立功」。對此，謝立功忍不住回應，如果相關事件發生在2022年11月26日選舉之前，「那問題就複雜了。」今天《鏡週刊》爆料，柯文哲被破解的疑似帳冊USB中，赫見基隆市長謝國樑大名；隨後謝國樑也坦承，家族有人捐過200萬元給民眾黨。對此，民眾黨前秘書長謝立功指出，由於網路已經開始盛傳「新台幣200萬＝1個謝立功」，他有必要鄭重回應。謝立功指出，週刊報導中談到事發時間在2022年，「但週刊沒點出的是，如果相關事件是發生在2022年11月26日投票以前，那問題就複雜了。」謝立功強調，他始終相信清廉、專業、公開、透明等價值，是一個身為最大第三勢力政黨該有個核心理念。因此希望檢調能盡速查明相關爭議，如果沒有也應澄清。他更語重心長表示，「衷心希望台灣的第三勢力，不要再有傳統政黨的惡習！」