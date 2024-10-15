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總統府秘書長潘孟安今（15）日率7位大法官被提名人拜會立法院長韓國瑜，潘孟安會後受訪說，韓國瑜允諾，會盡速主持朝野協商，安排人事同意權審查。潘孟安也提到，總統賴清德要他代為向韓國瑜致謝，包括讓國慶典禮圓滿完成、還有協助行政立法兩院合作，這都是全民之福。潘孟安今拜會韓國瑜，但國民黨與民眾黨都未派代表與會，潘孟安說，感謝民眾黨團總召柯建銘忍受腳痛陪同拜會，至於其他兩黨團，會再找時間拜會，這是應盡義務，也會照過去慣例執行。潘孟安也提到，賴清德多次強調，政黨競爭跟合作都是必然，競爭是讓彼此更精進、合作是讓國家更前進，從各政黨理念、國家進步上，賴清德也特別感謝韓國瑜，行政、立法之間都是彼此監督讓國家進步，兩院合作才是全民之福。至於總預算還卡關，潘孟安也說，過去國會預算審查也不會一次就通過，這些都是必經也是民主多元過程，未來朝野協商後進入實質審查，不管總預算，人事同意權還是相關法案，進入實質審查，社會才能夠進一步，這一點很重要。