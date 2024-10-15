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台北股市今（15）日終場上漲316.75點或1.38%，收在23292.04點，日K連4紅，成交量為4103.5億元；其中三大法人合計買超374.24億元。觀察三大法人今日籌碼動向，外資外資「由賣轉買」買超334.28億元；投信「連8買」，今日買超25.42億元；自營商（自行買賣）「連3買」買超14.54億元，合計三大法人買超374.24億元。美國股市昨日全數走高，在輝達創新天價的推動下，道瓊指數首度站上43000點關卡，標普500指數也同創新高，激勵台北股市今日開盤上漲108.41點，以23083.7點開出，隨後在台積電站上1070元關卡，再加上電子、金融股齊漲，推動指數最高來到23353.91點，終場上漲316.75點或1.38%，收在23292.04點，日K連4紅，成交量為4103.5億元。中小型股也一同走高，櫃買指數雖然尾盤稍有遇到亂流，不過終場還是力守紅盤，上漲0.54點或0.2%，收在270.8點，日K連3紅，但拉出一根長上影線，成交量為1068.5億元。今日推動台股走高的關鍵就是在權值股，權王台積電以1050元開出、上漲5元，在買盤的挹注下走高，最高來到1075元，再創7月11日以來的新高點，距離歷史新高價1080元只差5元，終場上漲25元或2.39%，收在1070元，貢獻大盤指數就有191點；鴻海表現更加猛烈，今日以201元開出，盤中在買單挹注下最高來到207.5元，創下7月17日以來的新高表現，終場上漲8元或4.02%，收在207元，日K結束連2黑，貢獻大盤指數就有33點；不過聯發科走勢就稍微疲弱，以1310元最高價開出後走低，終場漲幅收斂到上漲10元或0.78%，收在1300元，貢獻大盤指數就有4點。今日個股成交量排行榜前五名為：新光金、鴻海、凱基金、中石化、建漢；個股成交值排行榜前五名為：台積電、鴻海、廣達、聯鈞、奇鋐。