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傳某高中發放「戰時狀態青年服勤同意書」，遭疑是在徵求高中生同意參加戰時狀態後勤工作。今（15）日教育部長鄭英耀表示，學生簽的同意書，完全跟戰事無關，主要是在後勤上的協助。鄭英耀指出，《全民防衛動員準備法》於2001年11月14日公布，該法案立意精神，就是希望「全民國防，人人有責」。法令頒布後，高中職以上的學校會自動讓學生編組。鄭英耀表示，去年教育部與時俱進，因為希望能夠對學生多一份尊重，18歲以上就尊重他們的意願，請他們簽同意書；18歲以下則需要家長同意。北市教育局長湯志民表示，「青年服勤意願調查表」是根據「學校青年服勤動員準備分類計畫」，發公文給教育局協助調查，調查表都是1人1張，沒有學生個資外洩問題；其中第1題就是問是否年滿18歲，若是未成年填寫完還要家長簽名確認。北市教育局副局長陳素慧表示，北市公私立高中職共有65間，學生總數約7.萬9千多人，有意願投入的大概有幾千人，學校調查完就由校方保管，強調絕對是尊重學生意願填寫，像上面也有寫若校內皆無意願，校方可填無。鄭英耀強調，所有這些同意書完全跟戰事無關，主要是在後勤上的協助，台灣有許多的天災颱風、地震，校園場域相對寬闊，有能力的高中生，就能夠協助扶助老弱等後勤支援；鄭也呼籲社會大眾不要因此恐慌或擔憂，因為全民國防本來就是大家應有的基本責任。