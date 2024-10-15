台灣消保協會今（15）日開記者會，宣布將協助消費者提起對「體育人文創」團體訴訟，相關受害消費者可到官網下載申請書參加團訟，收件截止日至11月30日止。
台灣消保協會指出，「體育人文創」專辦兒童籃球課程，吸引不少家長報名，但有家長指出，業者1月底收完錢，孩子沒有上到任何課程公司就倒閉了！目前業者的公司狀態顯示停業中，事發至今業者也全無誠意出面解決，全台至少300人受害，金額達數百萬元。
台灣消保協會也在搜尋網路上熱門的兒童體育相關的課程後，發現最大的問題就是通常提供此類課程的單位既不是補習班也不是健身房，所以一旦出現消費糾紛，既沒有短期補習班條例可適用，也不能依健身房相關定型化契約主張權益。不只高雄如此，台北有間提供兒童體操課程的單位有更多包含台中等地的合作連鎖教室，但它顯示的旗艦館地址並無任何公司登記。
台灣消費者保護協會呼籲消費者，務必在消費之前評估風險，選擇登記立案的優良公司以外，也盡量使用信用卡付款，因為如果業者倒閉還可以申請爭議款項退款，消費可以多一層保障。「就像這次體育人文創事件，當初選擇信用卡付費的家長已陸續收到爭議款項退款。」
台灣消費者保護協會深刻理解消費者面對此種惡劣業者的無奈，所以不斷努力協調爭取協助消費者提起團體訴訟，希望能提醒業者要有企業良知，並呼籲業者逃避與惡性欺騙消費者是不對的，業者應負責任的出來面對，台灣近幾年業者惡性倒閉捲款的新聞頻傳，但多因訴訟程序勸退不少受害消費者，最終多是無奈作罷！此次台灣消保協會積極接受體育署委託，替消費者提起這起團體訴訟！台灣消保協會強烈呼籲業者應有社會良知，並呼籲政府應更朝保護消費者的方向修法，不應放任這種情事一而再，再而三的發生。
若想參加團體訴訟民眾，可以透過台灣消費者保護協會的官網下載體育人團訟申請書，或詢問消保處、各縣市消服中心，將協助向台灣消費者保護協會報名參與團體訴訟。
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台灣消保協會也在搜尋網路上熱門的兒童體育相關的課程後，發現最大的問題就是通常提供此類課程的單位既不是補習班也不是健身房，所以一旦出現消費糾紛，既沒有短期補習班條例可適用，也不能依健身房相關定型化契約主張權益。不只高雄如此，台北有間提供兒童體操課程的單位有更多包含台中等地的合作連鎖教室，但它顯示的旗艦館地址並無任何公司登記。
台灣消費者保護協會呼籲消費者，務必在消費之前評估風險，選擇登記立案的優良公司以外，也盡量使用信用卡付款，因為如果業者倒閉還可以申請爭議款項退款，消費可以多一層保障。「就像這次體育人文創事件，當初選擇信用卡付費的家長已陸續收到爭議款項退款。」
台灣消費者保護協會深刻理解消費者面對此種惡劣業者的無奈，所以不斷努力協調爭取協助消費者提起團體訴訟，希望能提醒業者要有企業良知，並呼籲業者逃避與惡性欺騙消費者是不對的，業者應負責任的出來面對，台灣近幾年業者惡性倒閉捲款的新聞頻傳，但多因訴訟程序勸退不少受害消費者，最終多是無奈作罷！此次台灣消保協會積極接受體育署委託，替消費者提起這起團體訴訟！台灣消保協會強烈呼籲業者應有社會良知，並呼籲政府應更朝保護消費者的方向修法，不應放任這種情事一而再，再而三的發生。
若想參加團體訴訟民眾，可以透過台灣消費者保護協會的官網下載體育人團訟申請書，或詢問消保處、各縣市消服中心，將協助向台灣消費者保護協會報名參與團體訴訟。