我是廣告 請繼續往下閱讀

▲淡水福來餐廳今日下午在臉書粉專發文，宣布店面已於10月13日正式結束營業。（圖／取自「淡水福來餐廳」臉書粉專）

▲淡水福來餐廳成立於1958年，至今已有66年歷史，是當地人及遊客都經常光顧的店家。（圖／取自「淡水福來餐廳」臉書粉專）

新北淡水老街知名老字號餐廳「淡水福來餐廳」，擁有66年歷史，是許多老饕到淡水必吃的美食之一。沒想到，「淡水福來餐廳」今（15）日卻突然在臉書宣布，已於10月13日正式結束營業，熄燈消息讓一票網友錯愕喊「也太突然了，好可惜」、「我的龍蝦三明治⋯」。淡水福來餐廳今日下午在臉書粉專發文，宣布店面已於10月13日正式結束營業，「真心感謝66年來淡水鄉親的愛護，陪伴我們一起度過了無數美好時光」，對於顧客長久以來的支持與惠顧，全體員工感性地送上誠摯的祝福與感謝，但對於停業原因隻字未提。淡水福來餐廳成立於1958年，至今已有66年歷史，是當地人及遊客都經常光顧的店家，每到假日總是一位難求，也曾被評選為新北市海鮮餐廳的示範店家。實際查詢Google評分，淡水福來餐廳擁有3.9顆星、863則評論，不少老饕大讚餐廳食材新鮮衛生且價格透明，無論是聚會、尾牙或是辦喜宴都是首選。停業消息一出，網友們紛紛震驚直呼，「怎麼會，上週才去用餐，疫情期間還常常訂購外帶便當」、「天啊～我結婚時的餐廳」、「真是可惜，希望還能起死回生」、「我的龍蝦三明治」、「怎麼那麼突然，好傷心」、「也太突然了，淡水又少一家好吃的餐廳了」。