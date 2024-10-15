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前總統蔡英文受邀出席捷克布拉格所舉行的「公元2000」論壇，而正好碰上中共解放軍圍台軍演，蔡英文致詞時表示，台灣站在台灣站在威脅的最前線，50多年來，台灣面臨來自中國共產政權的持續威脅，其試圖用各種手段吞併台灣，而這些威脅在自己任內同樣有增無減，台灣因此成為國際社會的一份子，強調台灣人民一次次地展現，民主是不可妥協的一部分，是堅定不移身份認同中的一部分，「捍衛我們的身份需要勇氣和堅持，但這是身為台灣人的信念」。蔡英文致詞表示，非常高興今年能親自參加在布拉格舉行「公元2000」論壇，自己在卸任之後做了一直很想做的事，那就是好好休息，做一些ㄧ般日常的事情，像閱讀、喝咖啡或與寵物相處，並且好好地睡上一覺。在這段時間裡，也收到了許多海外訪問的邀請。蔡英文說，自己一直在思考，休息過後應該先去哪裡，最後決定與志同道合的朋友們相聚，是最有意義與最重要的事情，那些畢生致力於捍衛民主價值，不懼怕威脅且在挑戰中茁壯的朋友們，就是在座的各位。蔡英文正因為有各位，這個世界才能夠抵擋艱難的挑戰，這些艱難的挑戰包括疫情、威權主義影響、侵害人權、氣候變遷，甚至是戰爭。所有的努力都是讓世界變更好，同時也想要親自感謝大家對台灣人民的持續支持。蔡英文表示，非常高興看到經過20多年的發展，公元2000論壇仍站在最前線，為全球領袖和倡議者提供一個有效且具包容性的平台，公開討論當前最重要的議題，如民主國家的全球合作、公民社會的角色、民主和人權的發展、威權主義和非自由主義的興起與反制對策，以及科技對民主的影響。更重要的是，齊聚在此就民主的決心和韌性進行重要交流。蔡英文說，過去幾年，世界經歷許多考驗。全球民主國家面臨了前所未有的挑戰，從疫情到隨之而來的經濟衰退，從氣候變遷的影響到核武不擴散和戰爭，看到了威權主義政權在其統治方式上變得比以往更加自信。蔡英文提到，威權主義政權透過灰色地帶行動、軍事威脅和侵略，以及認知和資訊戰，威權政權以愈加侵略性的方式，侵蝕民眾對民主體制的信心，並使社會走向兩極。蔡英文指出，台灣站在威脅的最前線，而中國更宣布聯合軍演，這50多年來，台灣面臨來自中國共產政權的持續威脅，試圖用各種手段吞併台灣，而這些威脅在自己任內有增無減，台灣也因此成為國際社會重要的一份子，民主國家及其領導人展現出對台灣的支持，樂願與台灣合作。蔡英文說，這數十年的持續威脅和應對國際環境變化的經驗，使台灣社會和其領導者變得韌性十足且務實。台灣透過全社會的努力，與志同道合的盟友進行安全合作，抵抗脅迫和恐嚇。蔡英文表示，台灣努力包括國防軍事改革、公民防衛和媒體素養，在每個關鍵時刻，台灣的公民社會都會自發性的捍衛台灣來之不易的民主。蔡英文說，台灣人民一次又一次地展現，民主是不可妥協的一部分，是堅定不移身份認同中的一部分，儘管捍衛身份需要勇氣和堅持，但這是身為台灣人的信念。蔡英文提到，今年1月台灣面對軍事威脅、假訊息干預和認知戰，更開啟了「超級選舉年」，全球72個國家、全球一半的人口將走進投票所，選出未來領導者。台灣人民積極參與選舉，興奮地走進投票所，用選票支持認為合適且有能力代表和領導的人選，這讓她堅信，民主確實是台灣唯一的選擇，在台灣擁有自由和民主的生活。蔡英文說，台灣人不僅以民主價值為榮，並持續支持和與理念相近的國家分享經驗，捍衛自由民主的世界秩序，並應對全球持續面臨的挑戰。而看到俄羅斯入侵烏克蘭，以及烏克蘭人民為國家而奮戰後，台灣政府及人民積極支持烏克蘭。蔡英文提到，台灣除了提供烏克蘭人道救援以外，並加入民主陣營，一起對俄羅斯實施經濟制裁，對戰略高科技商品實施禁運，包括半導體晶片、電腦資訊和航空產品。蔡英文也提到，除了烏克蘭外，台灣與歐盟及其會員國之間的夥伴關係也不斷增加。面對這些努力，威權政權則訴諸經濟脅迫、訊息操弄和各式影響干預行動，試圖顛覆歐洲的民主，並對與台灣互動的國家施加壓力，儘管如此，民主盟友依然毫不畏懼，顯見民主夥伴間的團結與合作至關重要。蔡英文指出，團結與合作的形式可以很多元，包括軍事上與經濟上，建立不受威權政權脅迫或干擾的關鍵供應鏈。民主國家必須發出明確的訊號，即為對任何夥伴的恐嚇或動武，必將導致嚴重後果。而團結也可以是如公元2000論壇所建立的「民主復興聯盟」，民主國家及其倡導者透過合作，維護和改善世界秩序，建立新的論述，使民主制度更加強韌和具吸引力。蔡英文提到，台灣的民主與歐洲相似，都是建立在反抗獨裁主義的鬥士犧牲上，台灣也有英勇的前輩，他們對民主和自由的追求啟發了後來數代人。許多人為獲得今天所享有的自由走過了漫長的道路，而還有一些人可能正處於通往自由的艱難旅程當中，因此大家對民主的珍貴和脆弱性的理解是相同的。正因為有共同的經歷，更加反映團結一致的重要性。蔡英文也強調，雖然未來必定會面臨各種挑戰，但現在帶大家站在一起，並想告訴在座各位，自己感到更加自信，透過團結、共同努力，並堅持對民主價值的信念，「我們定將永遠獲勝」。最後蔡英文也表示，過去3年自己總是以邀請在座觀眾來訪台灣作為談話影片的結尾，現在自己在這裡，依然想以邀請大家來訪美麗的國家作為演講的結語，「來品嚐美味的食物，並且認識我們可愛的人民」。