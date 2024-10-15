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中共解放軍東部戰區昨（14）日宣布將對台發動「聯合利劍-2024B」軍事演習，執行約12小時左右，火速落幕。對此，戰略專家張競表示，中共東部戰區雖然宣布演習結束，但中共海警卻還沒宣布結束針對台灣本島的執法行動，而金門不在中共海警發佈的範圍內。張競今（15）日在政論節目《大新聞大爆卦》中表示，雖然大陸東部戰區昨天下午已宣布「聯合利劍-2024B」演習結束，但到了現在，中共海警局東海分局卻還沒有宣布他們針對台灣本島的巡航、執法作業結束，台灣必須要注意，這是否意味著中共海警順勢擴大他們的執法範圍。張競也提到，恭喜金門不在中共海警發布的演習範圍中，對於金門近期開放大陸觀光客的作法，張競直呼是個高招。國防部發言人孫立方昨日表示，大部分中共的軍機、軍艦已經脫離應變區，但是還是有部分海警的艦艇，維持在區域之內；而昨日中共海警也指出，海警2901編隊、1305編隊、1303編隊、2102編隊，於台灣周邊海域開展環台島巡航管控，「這是按一個中國原則依法管控台島的實際行動」。