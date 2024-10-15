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鑑於消費糾紛千奇百怪，中市府首創風氣之先，9日公告實施《台中市消費者保護自治條例》修正案，針對屢遭檢舉違反《消費者保護法》且屢勸不改的不良業者，將直接在店家門口張貼公告示警，首波已鎖定兩家業者列入觀察名單，若再犯將上門張貼消費警訊公告30天；業者若拒絕、遮蔽或將公告撕毁，裁罰10萬元。台中市長盧秀燕今（15）日主持市政會議時指出，商家不誠信促銷往往衍生消費糾紛，台中市創全國風氣之先，由市府法制局訂定《台中市消費者保護自治條例》，讓市府針對違反法規且未改善的不良業者，直接在營業處所張貼消費警訊公告，使消費者進門消費時第一時間獲得消費警訊，避免不良業者隱匿自身消費爭議。法制局長李善植進一步說明，過去遇有重大損害消費者權益情形，市府雖會發布警訊，但消費者可能沒看到，或業者故意更換招牌或名稱，讓民眾無從辨識問題商家，因此針對此問題進行修正，讓不知情民眾上門消費時，能一眼看到消費警訊公告。修正案6月18日經市議會三讀通過、行政院10月7日核定，市府已在本月9日正式公告。李善植指出，目前已有兩家業者列「觀察名單」，其一是交友聯誼社招攬為期2年、要價8萬元的聯誼相關課程，不少人簽買後反映課程乏善可陳，但業者拒絕退費解約；另一家也是累犯的豐原區美容業者，遊說上門消費者買高價美容保養品，曾有民眾購買逾50萬元，但業者與融資公司合作，規避消費者行使訪問交易7日內無條件解除的權益，兩個店家被投訴案件，各累計近百件及數十件。李善植說，因新修訂法令剛上路，將督促業者限期改善，若再犯或未改善，即可上門張貼公告，業者若拒絕、規避、妨礙或將公告撕毁、遮蔽等，最重可罰10萬元。