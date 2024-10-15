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世界鋼鐵協會理事會昨（14）日公布發布短期需求預測，預估2025年需求預測為1,771.5百萬噸，年增1.2%。中鋼今（15）日下午召開11月月盤盤價會議，決議鋼品盤價全面調漲，其中以熱軋鋼捲調漲每噸調漲1,200元最多。世界鋼鐵協會理事會短期需求預測指出，2024年全球鋼鐵需求預測為1,750.9百萬噸，2025年需求預測為1,771.5百萬噸，較今年增加2,060萬噸，年增1.2%。世界鋼鐵協會指出，今年高利率高通膨環境已開始降溫，各國政府開始加強支出力道，建築業動能加溫，預估今明兩年鋼鐵需求力道正逐漸回溫，2024、2025年中國以外鋼鐵需求將增加1080萬噸、2930萬噸。至於中國因為內部經濟復甦不如預期，建築用鋼需求不振，2024年鋼鐵需求預測下修2690萬噸，但有鑑於近期中國政府加強政策寬鬆力度，資金面帶動國內建築需求初見好轉，世界鋼鐵協會將持續觀察政策力道能否延續，決定是否帶動鋼鐵需求復甦。另外，地域政治風險、各國選舉及碳中和推動進程，推估是今明兩年全球鋼市的主要不確定因素。世界鋼鐵協會看旺明年鋼鐵需求，也對於中鋼11月盤價有連帶效果。中鋼表示，世界鋼鐵協會統計今年前八月全球粗鋼產量約為12.5億噸，年減1.5%。其中，中國8月單月產量年減10.4%降至7,790萬噸，全球鋼鐵供給維持緊縮，但2025年需求看旺，鋼市展望正向，復甦力道增強。對此，中鋼決議，因應中國擴大經濟刺激政策，順勢拉升亞洲鋼價，採取順勢拉升亞洲鋼價，全面調漲鋼品價格。其中，冷軋鋼捲（一般料）、電鍍鋅鋼捲（抗指紋、建材）、熱浸鍍鋅鋼捲（家電、電腦、其他料）及電磁鋼捲 （中低規、高規）每噸調漲700元；熱軋鋼板、鋼捲（一般料）、熱浸鍍鋅鋼捲（建材、烤漆料）每噸調漲900元；熱軋鋼捲（軋延料） 每噸調漲1200元。