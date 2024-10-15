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洛杉磯道奇隊今（15）日在國聯冠軍戰G2以3：7輸給大都會隊，大谷翔平此役3打數沒有安打，這次季後賽在壘上沒有人時，他的打擊表現並不理想。這場比賽結束後，再次有人談到關於是否該將他的棒次往後挪的說法，對此道奇隊總教練Dave Roberts稱自己暫無此意，直言大谷身為球隊最佳打者，每一場比賽能上場的打擊次數應該多多益善。大谷翔平今天3次打擊沒有安打，這3次壘上都沒有跑者，季後賽至今，他19次在壘上沒有跑者的情況無法敲出安打。雖然打點能力強是一種優勢，但球隊也需要他在壘上無人時做出貢獻。既然如此，那麼在這樣的情況下，道奇可否降低大谷翔平的打擊順序？今天賽後有媒體向道奇主帥Roberts詢問此事，但他否定了這種提議，直言「我還沒有真正考慮過這個問題。」「球隊進攻方面，現在還不錯。後段棒次打得很好，並且能夠上壘。我不想反應過度（把大谷擊球順序往後調），我不能理解這樣做的好處，我希望翔平每一場能夠上場打擊5次，他是我們最棒的打者。」Roberts如此說道。Roberts也提到今天大谷翔平無安打的原因，在於Sean Manaea不斷攻擊他的外角，效果相當顯著。日本記者丹羽政善分析表示，Manaea是左投、揮臂角度又低，出手點和球路軌跡相似，讓大谷不好找到打擊節奏。這一招只有在左投對左打時有用，所以之後的右投手就對大谷投出了保送。回到壘上無人的打擊率問題，丹羽政善也拿出數據佐證，他指出大谷翔平在壘上無人時追打壞球的機率為27.6%；而當有壘上跑者時，這個比例是25%，雖然確實是後者稍好一些，但差異也不是很大，他推估隨著比賽場次基數增加，這種差異應該會逐漸消失。