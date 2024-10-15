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雲豹能源（6869）力挺台灣體育發展，透過體育公益創造對社會的貢獻及影響力，支持「台啤永豐雲豹」職業籃球隊邁入第四個球季！雲豹能源特別製作影音紀錄片，分享企業內部總動員，用熱血支持籃球隊之心路歷程。雲豹能源總經理趙書閔表示，2023年台灣規律運動人口比例突破新高，籃球更是國內第二大熱門球類項目，雲豹能源支持職籃隊第三年，台啤永豐雲豹職籃隊即以黑馬之姿拿下T1 聯盟總冠軍，成功推動職業籃球發展和提升競技水平。趙書閔近一步表示，「運動」能跨越世界語言、種族與文化，並且激勵人心的共通連結，因此集團長年來擘劃多元體育公益版圖，投入職籃、支持聽障棒球、全國迷你足球、五人制足球與青年多元運動，希望乘載更多永續精神與能量，提倡健康生活及全民運動，以實踐SDG3健康與福祉，共創永續共融新未來。在雲豹能源永續長暨發言人、台啤永豐雲豹執行長張建偉帶領下，台啤永豐雲豹職籃隊日前也揭曉新賽季年度口號「超燃入勝Superb」，同時也代表雲豹能源發揮突破自我、強強聯手精神，持續為國內體壇注入永續新能量！繼台啤永豐雲豹職籃隊上季奪得總冠軍，本季將與原P. LEAGUE+新北國王、新竹御嵿攻城獅、福爾摩沙夢想家以及原T1聯盟新北中信特攻、高雄全家海神與臺北台新戰神共七支球隊，在台灣職業籃球大聯盟（TPBL）戰出籃壇新氣象。⦁雲豹能源力挺體育ESG 助台啤永豐雲豹隊勇奪23-24賽季T1隊史首冠！