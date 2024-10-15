我是廣告 請繼續往下閱讀

國民黨前黃復興黨部主委、退役少將臧幼俠遭爆料，今年8月赴香港參加促統活動，在現場起立聆聽中華人民共和國國歌。國防部今（15）日決議停止臧幼俠領取5年月退俸75%，並追繳註銷領取的獎章及勳章。對此，臧幼俠下午透過律師事務所發出3點聲明，強調毫無「起立聆聽中國國歌等行為」之事實，有錄音、錄影可資為憑，不容混淆，並委任律師依法提起救濟。臧幼俠透過「永慶法律事務所」發表3點聲明表示，第一，本人今日接獲活防部1130277527號函略以：「台端臧幼俠君違反台灣地區與大陸地區人民關係條例第9條之3規定型為，本部處以5年停止領受月俸給予百分之75，並追繳註銷附件所示及其執照，........」云云在案。臧幼俠指出，第二，查究諸前函指述本人違反兩岸人民條例乙節與事實不符；茲本人已先後於113年9月25日及10月9日前往國防部所屬相關單位，乃至國防部親自到會說明，並提供文字書面說明，可供參處！臧幼俠強調，尤以約談及陳述意見時，已明確表示全般原委，毫無「起立聆聽中國國歌等行為」之事實，有錄音、錄影可資為憑，不容混淆！今國防部未能究明事實，在毫無具體事證、遂至處分文內猶未附具相關事證，足供互核下所為前這處分，已然違誤，若此恣意侵害本人多年軍功勳獎、清正廉明及為國民榮辱與共之處分，難能苟同。臧幼俠表示，第三，爰為確認個人權益，並示清白，當即委任律師依法提起救濟，並發表聲明如上，且訴究相關人員法律責任，絕不寬貸。