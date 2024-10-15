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▲今日徐凱希（中）出席Pelly Flop餐廳開幕記者會。（圖／BellyFlopp Cafe提供）

▲身為吃貨的徐凱希為咖啡廳站台，透露每一道料理都讓她食指大動。（圖／BellyFlopp Cafe提供）

女星徐凱希去年（2023）被爆料與「百億富二代」邱柏翰熱戀中，當時她透過經紀人大方認愛：「希望大家給予祝福。」然而今（15）日徐凱希出席Pelly Flop餐廳開幕記者會，卻坦承去年底兩人已經退回朋友關係，已經單身一陣子，更曝光分手原因，直呼：「另一半很可憐。」為了將來著想，她也已經凍卵43顆。徐凱希透露，男方是個很優秀的人，對她非常照顧，兩人是和平分開，對於未來發展，她也不把話說死，「我對一切結局都抱持開放態度，其實我們都覺得彼此是很好的人。」她表示，兩人會分手是因為自己太忙碌，將重心放在事業上，強調他們沒有交惡，「我很忙，沒有時間陪伴，所以另一半就會很可憐，畢竟演藝圈有一點成績了，會很想要把握這機會。」目前她身邊也沒有追求者。36歲的徐凱希雖然已經到適婚年齡，但她並不想將就結婚、懷孕等事，認為每個人都有自己的人生，「時間到了自然會走到你想要的路。」但為了之後生孩子做準備，她也已經先凍卵，「之前已凍了40幾顆卵，所以不會急著做這件事，一切都要以自己最舒服狀態為主。」她表示無論未來是否會後悔都是自己的決定，更透露說不定哪天她結婚了就會引退，但自己有點工作狂，「有工作才會有成就感。」徐凱希作為《天才衝衝衝》的固定班底，被問到楊繡惠因為「妳很賤」而不滿一事，也還原現場狀況，表示當下自己沒有感受到異狀，「繡惠姊也很專業當下沒有任何反應，後來知道她不開心很驚訝，好在最後是happy ending。」她也強調一切都是節目效果，她也會因為在節目上反應不夠快，被曾國城要求去查字面上的意思，「他對我有點恨鐵不成鋼，他們都是嚴厲又慈祥。」身為吃貨的徐凱希為咖啡廳站台，透露每一道料理都讓她食指大動，還特別請朋友當「神祕客」來試吃看看，沒想到每個人都大推，「為了拍照好看，很多道料理我只能淺嚐幾口，要不然我真的很想像牛一樣，有好幾個胃，把品牌的料理全部吃過一遍。」一番話逗得全場哄堂大笑。