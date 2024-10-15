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▲吹牛老爹遭控舉辦多場性愛派對。（圖／美聯社／達志影像）

肯爺（Kanye West，Ye） 的前私人助理蘿倫·皮肖塔（Lauren Pisciotta）近期對他提出多項指控，指稱他向老婆碧安卡·森索瑞（Bianca Censori） 和岳母亞歷珊卓·森索瑞（Alexandra Censori）傳送不雅訊息。根據《Daily Mail》及《Hollywood Unlocked》報導，蘿倫表示肯爺曾傳訊給碧安卡說：「我想在妳媽離開前跟她上床」。蘿倫還指出，肯爺將訊息截圖傳送她，暗示希望老婆可以在旁邊現場觀看。在訴訟文件中，蘿倫進一步揭露肯爺曾在一場由吹牛老爹（ P. Diddy）主持的派對上在她飲料中下藥，導致她失去意識並遭性侵犯。她表示：「我喝了幾口後就感到不舒服，隨後就失去當晚的記憶。」對於這些指控，肯爺的公關米洛·伊亞諾普洛斯（Milo Yiannopoulos）發表聲明回應「這些指控毫無根據！」他表示，肯爺已決定要採取法律行動來反擊這些所謂的「惡意攻擊」。發言人還指出，蘿倫還一直試圖從中勒索。肯爺的岳母亞歷珊卓針對這些指控首次發聲，表示不願意被捲入此事。她在接受《Daily Mail》及《Hollywood Unlocked》受訪時說：「我不想被捲入有關我女婿的這些指控中。」並請求外界尊重她的隱私權。隨著事件在多家媒體上報導，外界對這一系列指控的真相充滿疑問。根據最新的《Daily Mail》及其他媒體的報導，蘿倫對肯爺的指控進一步擴大。她在訴訟中表示，碧安卡曾在肯爺的「性派對」中擔任協調人，並將 YEEZY 辦公室變成了「性遊樂場」。Pisciotta 甚至透露，肯爺還會安排了一個「臨時臥室」，並定期在豪華酒店舉辦性派對。