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關於媒體報導台電配電包商引進移工有解一事，勞動部表示，目前電網建設等配電外線公共工程，本來就已開放可依規定申請聘僱移工從事基層體力工作，但未取得配電輸電線路或電纜裝修證照前，不得從事相關技術工作。若台電需要具備專業證照技術能力的人才，建議應優先培訓國人或延攬並培訓在台僑外生取得配電輸電線路或電纜裝修證照，投入配電外線中階技術工作。勞動部說明，現行承接政府公共工程的包商，若單一公共工程金額達1億元或有二個5千萬以上的公共工程，且工期超過1年6個月，即可申請移工，台電配電外線工程屬政府公共工程，同屬已開放引進移工適用範圍，並無媒體報導擴大開放移工政策之說。台電推動的電網建設等配電外線的公共工程，現行如符合工程金額及工期之規定，即可依規定引進公共工程移工，但僅可從事基層體力工作。如須指派移工從事配電輸電線路或電纜裝修之工作，則須經過培訓並取得相關技術士證後，始可合法作業。針對台電所需的配電輸電相關工程技術人員，勞動部表示，除了優先協助媒合本國勞工及鼓勵透過產學合作延攬技職體系人才外，因該工作屬於需要具備專業技術能力或取得專業證照的中階技術人才，建議台電公司宜優先培訓留用在台僑外生，並可透過產學合作或建教專班模式，從教育端開始培養所需技術人力;建議台電可考慮針對具有語言溝通能力之既有資深移工,輔導培訓其電業知識及訓練,待其考取證照方能從事配輸電相關工程業務。勞動部補充，為協助配合台電公司配電外線工程之資深移工未來考證需求，已規劃於114年全國技能檢定增加「配電線路裝修」、「配電電纜裝修」、「輸電地下電纜裝修」、「輸電架空線路裝修」等4職類，提供檢定學科加列外語（英語、泰語、越南語、印尼語）輔助，將可便利新住民、僑外生及資深移工參加技術士證檢定。