年度旅遊盛事「2024 ITF台北國際旅展」將於11月1日登場，各飯店提前推出線上旅展，台北遠東10月25日午間12點起開賣， 住宿券最低下殺1.9折起、餐飲5.8折起。還加碼於11月11日推出「雙11限時超閃優惠」，三種餐券價格超優惠，像是「遠東Cafe週一至週四午餐1客券」原價1,738元，享64折優惠價1,111元；最優的是「週三至週五下午茶2客券」，原價2,376元，約47折優惠價1,111元，比「買一送一」還划算。而雲朗觀光集團線上旅展也將於今（16）日開跑，推出多款住宿券、餐券等，其中高人氣的「雲朗聯合住宿券」每張2,200元。
台北東飯店此次線上旅展（按此）將於10月25日登場，折扣相當優惠， 住宿券最低下殺1.9折起，入住「豪華客房」，平日(週日到週四)雙人住宿一晚含兩客早餐，原價2萬4,712元，約享2折優惠價僅4,999元。另外還有「一泊二食超值體驗」，平日雙人入住「尊榮客房」，含兩客早餐及兩客遠東CAFE午餐或晚餐 原價2萬8,628元，約享28折，優惠價8,100元。最優惠的要屬「家族團體旅遊超優惠」，入住「豪華客房」平日(週日到週四)雙人住宿一晚含兩客早餐套組15張，原價37萬680元，約享1.9折，優惠價7萬1,235元，每張4749元，平均每晚每人只要2,375元。但是一次要購滿15張較有壓力，建議可以揪人一同團購。
飯店內超人氣遠東Cafe自助餐廳也有優惠餐券，「週一至週五自助午餐或晚餐10客」套組，原價1萬8,480元，約73折優惠價1萬3,550元；「週一至週五自助下午茶10客」套組原價1萬1,880元，享7.3折優惠價8,650元，平均每客只要865元。
此外，台北遠東香格里拉線上旅展（按此）將於11月11日加碼推出「雙11限時超閃優惠」，「遠東Cafe週一至週四午餐1客券」原價1,738元，享64折優惠價1,111元、「週一至週四晚餐2客券」原價3,696元，約6折優惠價2,222元，而「週三至週五下午茶2客券」原價2,376元，約47折優惠價1,111元，比買一送一還划算，每人556元就能吃到人氣吃到飽餐廳。
另外，雲朗觀光集團線上旅展（按此）也將於明（16）日開跑，推出多款住宿券、餐券、湯泉券等。雲品溫泉酒店兩款住宿券，其中「雲品平日尊榮湖景客房住宿券」特惠價1萬8,000元，供雙人平日入住使用，眺望壯麗的日月潭景緻的同時，還能享用丹彤自助餐廳一泊二食，入住期間可享雲水行政酒廊禮遇。
或者可以直接購買「雲朗聯合住宿券」，每張2,200元，今年首推持5張券可平日享雲品經典山景客房一泊三食，且可於平日在集團旗下全館別作使用；使用1張聯合住宿券可入住翰品高雄、兆品嘉義基本房型一晚，若入住品文旅則需額外加價400元；使用2張票券則可入住君品雅緻客房、翰品高雄雙人豪華套房、兆品嘉義雙人和式房，加價400元可享2人入住品文旅礁溪樂旅小閣樓。可使用度更大。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！
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飯店內超人氣遠東Cafe自助餐廳也有優惠餐券，「週一至週五自助午餐或晚餐10客」套組，原價1萬8,480元，約73折優惠價1萬3,550元；「週一至週五自助下午茶10客」套組原價1萬1,880元，享7.3折優惠價8,650元，平均每客只要865元。
此外，台北遠東香格里拉線上旅展（按此）將於11月11日加碼推出「雙11限時超閃優惠」，「遠東Cafe週一至週四午餐1客券」原價1,738元，享64折優惠價1,111元、「週一至週四晚餐2客券」原價3,696元，約6折優惠價2,222元，而「週三至週五下午茶2客券」原價2,376元，約47折優惠價1,111元，比買一送一還划算，每人556元就能吃到人氣吃到飽餐廳。
另外，雲朗觀光集團線上旅展（按此）也將於明（16）日開跑，推出多款住宿券、餐券、湯泉券等。雲品溫泉酒店兩款住宿券，其中「雲品平日尊榮湖景客房住宿券」特惠價1萬8,000元，供雙人平日入住使用，眺望壯麗的日月潭景緻的同時，還能享用丹彤自助餐廳一泊二食，入住期間可享雲水行政酒廊禮遇。
或者可以直接購買「雲朗聯合住宿券」，每張2,200元，今年首推持5張券可平日享雲品經典山景客房一泊三食，且可於平日在集團旗下全館別作使用；使用1張聯合住宿券可入住翰品高雄、兆品嘉義基本房型一晚，若入住品文旅則需額外加價400元；使用2張票券則可入住君品雅緻客房、翰品高雄雙人豪華套房、兆品嘉義雙人和式房，加價400元可享2人入住品文旅礁溪樂旅小閣樓。可使用度更大。
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