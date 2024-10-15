我是廣告 請繼續往下閱讀

▲今年6月一名就讀元智大學的女學生，竟將寵物守宮帶進壽司郎用餐，還將守宮放在壽司盤上，並拍照PO限動喊「壽司胖胖包」，畫面引起眾人嚇壞熱議。（圖／翻攝自Dcard）

▲本月初有一名刺青男子拿出「整袋檳榔」，放在壽司郎迴轉台軌道上的盤子裡，還笑鬧稱「檳榔應該比壽司貴」，引發食安疑慮遭民眾熱議。（圖／翻攝自Tiktok）

日本知名連鎖壽司店「壽司郎」近來頻頻被惡搞鬧事，今年6月才有女大生攜帶寵物「守宮」入店用餐，並將守宮放在醬料碟上拍照，本月初又有一名刺青男子拿出「整袋檳榔」，放在迴轉台軌道盤子上嬉鬧，引起大眾不滿熱議。對此，台灣壽司郎委託律師出面證實，7月已對女大生提告並求償20萬元，刺青男子則待確認完身分後，就會向對方提告。今年6月一名就讀元智大學的女學生，竟將寵物守宮帶進壽司郎用餐，還將守宮放在壽司盤上，並拍照PO限動喊「壽司胖胖包」，畫面引起眾人嚇壞熱議。事後台灣壽司郎發布聲明，表示當事女大生雖然已向公司致歉，但行為已引發餐飲衛生疑慮，並造成壽司郎聲譽受損，「本公司將提起民事訴訟，目的在於強調食品安全及用餐環境規範配合之重要性，敬請各位消費者理解及配合，望此次事件能圓滿落幕。」而壽司郎委託律師李育昇透露，壽司郎已於今年7月正式向該名女大生提告，並求償20萬元，但考量到對方還是學生，因此僅求償清潔消毒及訴訟費用，沒有追究商譽損失，所有求償費用均有提供單據作為憑證。至於本月初有一名刺青男子拿出「整袋檳榔」，放在壽司郎迴轉台軌道上的盤子裡，還笑鬧稱「檳榔應該比壽司貴」，引發食安疑慮遭民眾熱議。壽司郎當時強調「必定採取法律行動追究責任」，律師李育昇也回應，在確認完男子身分後，同樣會向對方提告求償。