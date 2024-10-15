會不會有「聯合利劍C」？ 蔡正元：中共在等賴清德出狀況

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中共解放軍東部戰區昨（14）日宣布將對台發動「聯合利劍-2024B」軍事演習，執行約13小時左右，火速落幕。對此，前立委蔡正元表示，是否會有「聯合利劍－2024 C」要看總統賴清德接下來的動作，中共可能是在等賴先出狀況，中共在國際上才會有比較好的說詞。蔡正元昨日在政論節目《中天辣晚報》表示，中共「聯合利劍－2024 B」軍演僅有13小時，是要表達三個意涵；第一個意涵是「政治意涵大於軍事意義」，用軍事行動做主權宣示，用隨意在台灣週遭軍事演習，來表達台灣是中共的領土，因為沒有主權國家，能夠接受他國做包圍式的軍事演習。蔡正元指出，第二個意涵，是在表達政治含義，因爲不想做太多擾民行動，所以沒有用實彈的飛彈射擊，也沒宣布禁航區、禁航時間；第三則是要表達，中共有軍事力量能封鎖台灣海峽、展現對於區域拒止、阻止台獨份子逃離的能力。蔡正元認為，未來海警船的執法是否常態化，還有待觀察，而中共聯合利劍－2024軍演，從A到B只有短短五個月，是否會有「聯合利劍－2024 C」，要看賴清德接下來的動作，中共可能是在等賴先出狀況，中共在國際上才會有比較好的說詞，所以賴清德故意要投「台獨球」，解放軍揮棒就不會落空，但如果賴清德躲回中華民國的帳篷，那解放軍就會有點頭痛，不曉得該怎麼處理比較適當。蔡正元認為，中共接下來不會從「進、圍、鎖」到「擊、毀、斷」，因為國際架構並沒有改變，中共的政策還是兩岸融合，主調仍是和平統一，現在還看不出中共會主動以動武解決台灣問題。