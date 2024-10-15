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▲脫北者組織「自由朝鮮運動」(Free North Korea Movement)稱今年至少對北韓發送超過20萬份傳單。（圖／翻攝自X平台@koryodynasty）

北韓最高領導人金正恩的妹妹金與正連日發出強硬聲明，指控韓國軍隊派遣無人機侵入平壤上空，北韓今（15）更直接炸斷連通兩韓的道路示意報復。對此，研究北韓議題專家就分析，金正恩的首要目標是阻止「韓」流影響北韓年輕人，但由於雙方都承諾以「壓倒性武力」作為軍事回應，恐怕會從小衝突激化為全面戰爭。北韓週二中午左右，於自己國土炸毀連接兩韓的鐵公路部分路段，韓國統一部則指控此舉違反停戰協定，過去北韓就有單方面炸毀兩韓聯絡辦公室的行為，本次炸毀路段更是故技重施，強力譴責北韓「開倒車」的行為並稱感到遺憾。根據《美聯社》、《法新社》報導，北韓過去就有利用「摧毀領土設施」藉以傳遞政治訊息的歷史紀錄，這次摧毀已經關閉許久的聯絡道路清楚顯示，金正恩並不打算與韓國進行談判。韓國首爾世宗研究所（Sejong Institute）朝鮮半島策略中心主任鄭相昌（Cheong Seong Chang）分析指出，北韓年輕人如今受到韓劇、Kpop等韓國流行文化的影響，對韓國生活產生嚮往，而金正恩的首要任務就是擺脫這種影響，才能繼續鞏固金氏家族對國內的統治，炸毀兩韓聯通道路則是金正恩堅定表明斷絕南北韓關係決心的一種方式。鄭相昌也指出，無論韓國政府的立場如何，這些利用空飄氣球或是無人機散播反對金氏政權傳單的民間團體仍會繼續發送傳單，「無論政府意願為何，這都可能導致非軍事區內發生衝突。」他強調，如果北韓軍隊試圖擊落空飄氣球或無人機，那這些砲彈或殘骸就可能會落入韓國領土，如此一來韓國就不得不做出回應，有鑒於雙方都承諾以「壓倒性武力」作為回應，這可能雙方在無意間導致全面戰爭。金正恩今年1月下令摒棄「和平統一兩韓」這項目標，並正式認定南韓是北韓「不變的主要敵人」，此番摧毀由韓國出資的聯絡道路也被認為符合這項目標，同時也是繼2020年炸毀同樣由韓國建造、位於兩韓邊境以北的兩韓聯絡辦公室後，再一次報復脫北者團體散布反北韓傳單的行徑。