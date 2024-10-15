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兩韓近期緊張情勢升溫，北韓今（15）炸毀雙方連通道路後，韓國官民也產生巨大反彈，除了官方隨即在軍事分界線（MDL）以南展開射擊應對，韓國京畿道將坡州市、金浦市、漣川郡列為危險區域，韓國統一部也強力譴責北韓的行為儼然是在「開倒車」，就連住在邊境的居民也抱團抗議稱兩韓之間的齟齬衝突已經對他們的生活造成嚴重影響。根據《韓聯社》報導，北韓在上周宣布關閉與韓國連接的鐵公路後，週二決定炸毀南北韓聯絡鐵道，首爾當局立即做出應對決策，京畿道行政第一副知事金成中在記者會上宣布，因應兩韓關係僵化，邊境地區居民生命安全受到威脅，已經劃定了危險區域，包括坡州市、金浦市、漣川郡3個市郡及11處都被列入。由於雙方衝突升溫與近期一系列空飄傳單、垃圾氣球與無人機入侵領空等事件有關，因此韓國政府已經宣布對北韓發放傳單是引發軍事衝突的危險行為，京畿道政府也計畫將對上述被列為危險區域的地方派遣司法警察，強力取締對北韓發放傳單的行為。根據韓國《災難及安全管理基本法》，若違法對北韓發放傳單，可處1年以下有期徒刑或1千萬韓元（約新台幣24萬元）的罰款。針對北韓炸毀聯通道路的行為，韓國統一部發言人具炳杉對此就表示，此番行為嚴重違反兩韓協議，且平壤當局自四年前就以韓國民間組織向北韓散發反金正恩政權傳單為由，單方面炸毀基於兩韓協議而運作一年多的兩韓聯絡辦公室，本次炸毀路段更是故技重施，並表示對北韓「開倒車」的行為感到憤慨。除了炸毀道路以外，北韓自今年7月底起也在邊境地區設置擴音器播放噪音，期間一度連續24小時播放喇叭聲、鼓聲和類似「刮金屬」等怪異的噪音，使住在與北韓隔海相望、距離僅約2公里的仁川市江華島地區居民不堪其擾，韓國軍方更在確認後稱若持續暴露在這種噪音下，恐引發聽力障礙。將近60名江華島居民週二也集體抗議，稱兩韓之間衝突已經嚴重影響了他們的生活，表示對他們來說每天都充滿焦慮，問題只有愈來愈多、愈來愈嚴重，「為什麼我們一定要活在這樣的世界？」，還強調解決辦法很簡單，只要停止發送氣球到北韓，對方也不會再空飄任何垃圾氣球過來。