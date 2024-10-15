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美國總統大選倒數約20天的時間，代表民主黨參選的副總統賀錦麗與再度成為共和黨總統人選的川普戰況激烈，近期總統賴清德提到祖國論等一系列的發言，讓美中台微妙關係拉到檯面上，中國也再度發動對台軍演。過去曾赴美留學經驗，也在今年參訪美國共和黨大會的桃園市議員凌濤，在NOWnews《全球霸主之爭》節目中指出，在賴清德的談話後，可觀察到美方確實有壓力，希望台灣克制。NOWnews美國總統大選特別節目《全球霸主之爭》邀請到US Taiwan Watch美國台灣觀測站共同編輯李可心、國際政治評論員趙君朔、國民黨桃園市議員凌濤談及最新國際議題以及美國大選戰況。賴清德的祖國論引發後續一系列的效應，包含美國國務院主管東亞事務的亞太助卿康達（Daniel Kritenbrink）持續表明美方一中政策沒有改變，中國也再度發動對台軍演。凌濤指出，從賴清德的國慶晚會演說到國慶演說都可看出，他想凸顯的是兩岸互不隸屬，藍營內部也有兩種反應，一派認為賴清德跟著國民黨的神主牌拜；另一派則認為賴清德的中華民國本質還是台獨。但他認為，美方的壓力和角度確實有從中進來，10月5日講完後，康達直接表明反對台獨，台北講的話，台北要自己說明，如果真的表明支持，難道會說要你自己負責？勢必是會緩頰解釋談話的意思。凌濤提到，康達這番話是對台灣講，希望台灣克制，布林肯則是負責對中國的溝通，也希望對中國克制，因為最重要的還是接下來的美國總統大選。主持人邱師儀問到，國民黨主席朱立倫對於賴清德的祖國論抱持什麼樣的看法？凌濤透露，國民黨至今抱持著聽其言觀其行的做法，但對中國發動的聯合利劍軍演，當然是要予以譴責。更多更詳盡精彩內容，在NOWnews《全球霸主之爭》節目中為您呈現。