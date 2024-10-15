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▲遠東Cafe「螃蟹季吃到飽」料理中的「軟殼蟹花壽司，將脆口的軟殼蟹裹入壽司，搭配新鮮的蔬菜與酸甜適中的醋飯。（圖／台南遠東提供）

▲遠東Cafe「螃蟹季吃到飽」料理中的「香酥一口蟹」，特選大小剛好的一口蟹，炸到香酥噴香。（圖／台南遠東提供）

▲現點現烹的「螃蟹蛤蠣味噌湯」，日式味噌為基底，與螃蟹、蛤蠣的鮮甜海味結合。（圖／台南遠東提供）

▲「捌伍添第」推出「秋風起，吃蟹吃芋吃臘味」為主題的新菜色，包含鮮蟹料理，另還有香芋與臘味菜色，圖為荔茸脆蟹盒。（圖／捌伍添第提供）

▲松露蟹肉蛋白炒飯以蟹肉的鮮甜，搭上剛剛好份量的松露醬提香。（圖／捌伍添第提供）

台南遠東香格里拉飯店將於10月18日至11月17日推出秋蟹雙重盛宴，除了高樓餐廳「醉月樓中餐廳」之外， 超人氣自助餐廳「遠東Cafe」也主打「螃蟹季吃到飽」，15道螃蟹料理每日晚餐及假日午餐輪番供應7~8款，價格每人1,280元起。韓國女神孫藝真、宋慧喬特地來台品嚐的「捌伍添第」，也推出蟹宴新菜單。台南遠東飯店內以多國佳餚一應俱全為特色的「遠東Cafe」自助餐廳，此次主打「螃蟹季吃到飽」，多道菜色中，也統整了歷年來最受歡迎的菜色，如軟殼蟹花壽司，以爽口米飯與蔬菜交織著螃蟹的鮮美，令人齒頰留香。還有經典中式料理花雕酒釀蒸螃蟹，以醇香花雕酒蒸煮，搭配薑醋汁，老饕級最喜愛。想要清爽風味又不需辛苦剝殼，沙拉區加碼推出義式威尼斯海鮮蟹肉沙拉，螃蟹與新鮮海鮮搭配清脆蔬菜，佐以義式特製沙拉醬。中西熱食區同樣精彩絕倫，包括麻辣濃郁的川味香辣蟹、金沙鹹蛋黃金沙三點蟹、香濃咖哩炒蟹、以及香酥脆口的一口蟹。湯品區更是不可錯過，提供現點現烹的韓式辣味螃蟹湯與日式螃蟹蛤蠣味噌湯等，共計15種料理，每餐期將有7~8款輪番上菜。台南「遠東Café」自助餐廳還備有多道經典佳餚如現切牛排、窯烤Pizza等，並提供無限暢飲的啤酒與精選葡萄酒，讓賓客盡情享受無比豐盛的美味盛宴。另外，因為韓國女神孫藝真（孫藝珍）、宋慧喬來台時，都特地要到「捌伍添第」品嚐湯包等各式招牌美食，而讓坐落於台北101大樓85層的「捌伍添第」更受到全台民眾討論，捌伍添第迎來三週年，主廚謝文謝師傅推出「秋風起，吃蟹吃芋吃臘味」為主題的新菜色，藉由豐滿溢出的鮮蟹滋味，填補秋天的蕭瑟，另還有香芋與臘味菜色。特別推薦菜品包括蟹皇燴官燕，以上湯煨煮，巧妙平衡蟹皇的鹹鮮與泰國燕盞的絲滑口感，昇華整道菜的風味層次，帶來油潤香濃的美味享受。還有荔茸脆蟹盒，內餡由大甲芋頭與鮮甜藍點花蟹肩肉相結合，細膩而甘綿，外層酥炸至脆，形如蜂巢，每口咬下都能聽見清脆的響聲。另有松露蟹肉蛋白炒飯，絲苗米粒粒分明，加上蟹肉的鮮甜，還有剛剛好份量的松露醬提香，吃起來分外爽口。