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2024南國音樂節於10月迎來「両両製造」和喜劇團體「嚎哮排演」帶來的兩部創新作品，特別適合青少年觀眾，邀請大家一同走入劇場，感受與眾不同的藝術氛圍。10月18日、19日，由両両製造攜手變裝皇后跩姬寶貝「高偉恩」共同呈現大膽新作《煽情之嘟》。該劇融合高偉恩的個人成長故事與情感變遷，以阿嘟的世界為背景，象徵追尋自我的旅程，並融入跩姬寶貝的標誌性舞蹈「脆舞」（Crispy Dance），獨具特色的變裝與舞蹈風格，為劇中角色賦予深刻的情感和視覺衝擊，帶領觀眾進入一個富有詩意與哲理的世界。10月26日，超人氣喜劇團體「嚎哮排演」將帶來搞笑版的希臘神話故事《別叫我英雄》。演出以「嚎哮式」的幽默風格，結合音樂與歌舞，顛覆傳統希臘神話，讓觀眾在笑聲中享受多元的表演形式。縣府文化處表示，為鼓勵青少年參與藝文活動，特別針對青少年族群推出買一送一的文化幣購票優惠，讓更多人有機會走入劇場，探索不同的藝術面向。