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受到製造業指數表現遠低於市場預期影響，美股周二（15）早盤主要指數漲跌互現，市場在消化高盛等三家大型銀行亮眼財報之際，也關注美國經濟數據的表現，其中國際能源總署（IEA）在最新報告中表示，全球明年將面臨石油供給過剩的風險，國際油價出現明顯下跌。至截稿前，道瓊工業指數下跌超過250點，跌幅約0.6%；那斯達克綜合指數上漲43點，報18,555點，漲幅0.24%；標普500指數上漲5點，報5,865點，漲幅0.1%；費城半導體指數下跌近0.2%。華爾街巨頭美國銀行、高盛和花旗集團週二發布財報，因股票交易收入意外成長，投資銀行業務復甦，高盛2024年第三季每股盈餘飆漲54%。經濟數據方面，紐約聯儲製造業指數表現遠低於市場預期，10月數據顯示為-11.9，而市場預期為+3.6，前值為+11.5。這一數據導致道指早盤下跌逾200點。能源市場方面，國際油價大幅下跌，加劇了此前因需求擔憂而引發的跌勢，尤其是來自最大原油進口國的需求放緩，其中紐約原油期貨每桶報70.44美元，跌幅4.59%；布倫特原油每桶報74.14美元，跌幅4.29%。國際能源總署（IEA）此前最新報告下調了全球石油需求增長預期，同時指出中國需求的疲軟，報告稱由於以色列針對伊朗的空襲可能僅針對軍事目標，這降低了對能源設施的威脅，也導致油價進一步下跌。IEA預計今年全球每日石油需求增長86萬桶，明年需求將增長100萬桶，儘管仍存有對石油供應安全的擔憂，但目前全球市場仍供應充足，值得注意的是，隨著中國經濟增長放緩以及電動車市場的擴展，石油需求的增速將有所放緩。