我是廣告 請繼續往下閱讀

民眾黨主席柯文哲陷入京華城案，至今柯文哲被羈押超過1個月，該弊案持續延燒，《鏡週刊》以「柯USB新解密」為主題，持續報導京華城案內幕，針對週刊一系列爆料，律師黃帝穎今（15）日表示，柯文哲硬辯USB小沈1500是時間、鼎越開發前董事長朱亞虎認罪行賄、朱亞虎供出期約支付柯文哲幕僚薪資等，3大鐵證都直指柯文哲收賄，最重可判無期徒刑。黃帝穎在臉書上發文表示，週刊續爆柯文哲京華城弊案，3大鐵證直指柯文哲收賄，最重無期徒刑，第一大鐵證是「柯文哲USB小沈1500是金錢，柯卻硬辯是時間，足認收賄心虛」。黃帝穎指出，週刊爆「超過10名政商大咖遭北檢約談，要逐步釐清總統大選期間未報帳的政治獻金金主名單及金額，在柯USB隨身碟名單中，被記載500的東森集團總裁王令麟、被記載300的博奕教父陳盈助等人，都已出庭證稱有捐錢」。也就是說，證據顯示柯文哲USB該檔案並非記載行程，而是帳目，柯唯獨就小沈1500硬辯是時間，足認收賄心虛！黃帝穎接續表示，第二大鐵證是「朱亞虎認罪行賄，更供出期約支付柯文哲幕僚薪資」。黃帝穎分析，週刊爆「朱亞虎再傳LINE告訴柯文哲：「我跟老闆講好了，壁如姐的薪水老闆會解決。」貪污治罪條例收賄罪的認定，只有「期約」階段仍構成該罪，不以完成交付為必要。立委集體貪污案的判決，徐永明未收到200萬元，仍因期約被判貪污收賄罪，因此朱認罪行賄，供出柯與沈慶京在京華城案達成給付柯幕僚蔡壁如薪資的「期約」，柯仍構成收賄罪。黃帝穎最後表示，第三大鐵證是「朱亞虎認罪行賄，210萬政治獻金仍構成收賄罪」。黃帝穎指出，從最高法院判決到立委集體貪污案陳超明、徐永明有罪判決，只要金錢與公權力具有對價關係，不論名目是不是政治獻金，都不影響收賄罪的成立。朱亞虎認罪行賄，就算只有210萬元，因行賄法律要件上是與市長公權力辦理京華城案具對價關係，柯文哲仍構成違背職務收賄罪。