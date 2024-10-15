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▲小S做效果罵林舒語很可惡。（圖／翻攝自YouTube 小姐不熙娣）

▲林舒語和老公感情一直都很好。（圖／翻攝林舒語臉書）

34歲女星林舒語2015年和圈外男友則蒲結婚，去年10月生下第三個兒子，以三寶媽的形象走跳在演藝圈，沒想到近來夫妻倆在《小姐不熙娣》中找了一位男閨密一起上節目，主題是老公要抱怨她和男閨密的行為，小S聽了還脫口，「妳很可惡欸。」這樣的節目效果讓林舒語飽受網路批評，忍不住發長文還原真相。林舒語的老公則蒲在節目上抱怨之前想找她去調香她都不願意，結果某天卻和男閨密一起去玩調香，還帶香水回家開心炫耀，這樣的行為讓小S大喊，「妳很可惡欸！我以為妳是好媽媽！」這段內容讓林舒語引來許多罵聲，有人說「遲早離婚」、「這樣的老婆早點放生」、「結婚就應該要跟男性保持距離啊」等等，林舒語難過在臉書寫下長文解釋，由於真正意義上的閨密，她和老公都沒有，所以找來了和他們夫妻感情都不錯的男性友人上節目，所有的內容都是節目效果，老公也並沒有不開心，她對男性友人也沒有其他感情，她向大眾道歉，「林舒語坦言這幾天情緒相當低落，還爆哭了一場，「雖然是身處言論自由的時代，但對於到處充斥傷人惡意攻擊的社會還是感到心痛。」她氣自己沒跟老公討論好效果，把髒水潑在自己身上，「真實世界的我們，老公不只是老公，還是我最好的朋友、玩伴、旅伴，對於大家因為我們失誤而誤解的感情狀況，我感到心痛，因為那是我最自豪，我最緊緊守護愛護的關係。」不少粉絲都理解她的難處，要她別太在意。