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▲2NE1朴春（左1）、CL（右2）、Dara（左2）、Minzy（右1）跟「YG老闆」梁鉉錫（中）再聚首。（圖／CL IG）

▲女天團2NE1回來了，合體舉辦出道15年演唱會。（圖／CL IG）

▲《2024-25 2NE1 ASIA TOUR [WELCOME BACK] IN TAIPEI》2月9日加場再唱一天。（圖／Live Nation Taiwan 理想國）

距離2NE1上一次來台開唱已過了10年，4位成員朴春、CL（李彩麟）、Dara、Minzy（孔旻智）為了慶祝出道15週年重聚，今年10月啟動《WELCOME BACK GLOBAL TOUR》世界巡迴演唱會，台灣站定檔2025年2月8日、9日在林口體育館開唱，2場演出的門票今（16）日上午11點正式啟售，Black Jack（官方粉絲名）趕緊把握機會，設好鬧鐘準時搶票，屆時一同體會舞台上「女王們的霸氣表演」。2NE1是「YG娛樂」於2009年推出的第一組女子團體，是BLACKPINK的師姐，成員分別為朴春、CL、Dara、Minzy，4人的形象與師兄BIGBANG相似，成功開啟「Girl Crush」風潮，推出多首膾炙人口的嘻哈作品，包含《Fire》、《I Don't Care》、《Go Away》、《Lonely》、《I Am the Best》、《I Love You》、《Come Back Home》等，每一首傳唱度極高，發表至今仍是不敗金曲。因為2NE1紅遍海內外，原以為4人會一直活躍於樂壇，沒想到仍敵不過7年之癢，「YG娛樂」2016年宣布2NE1解散，並與CL和Dara簽SOLO專屬合約，朴春則是合約到期不續約，Minzy離開「YG娛樂」，讓看到消息的粉絲相當錯愕，而2015年的《MAMA》年末頒獎典禮舞台，正為2NE1解散前的最後一次合體表演。雖然2NE1解散，但成員私下感情好，常常合體開直播與粉絲聊近況；直到2022年，CL受邀出席美國Coachella（科切拉音樂節），當她表演完後，後台突然響起《I Am the Best》音樂，隨後朴春、Dara、Minzy無預警現身，相隔6年的世紀合體，掀起海內外熱烈討論。她們上一次來台開唱，是2014年4月26日、27日，4人帶著師弟團WINNER在天母體育館連唱2天，無奈2年後解散；今年5月17日正好是2NE1成軍15週年，她們宣布重聚好消息，確定從南韓出發，陸續巡迴菲律賓、印尼、日本、香港、新加坡、泰國等國，台灣則是此趟演出的最終站，原定2月8日僅一場演出，隨著會員搶先購的門票秒殺而決定加場，確定2月9日再唱一天，演唱會完整資訊如下。演出日期：2025年2月8日（六）18：002025年2月9日（日）18：00演出地點：林口體育館演出票價：7800元（VIP）、5800元、4800元、3800元、2800元售票日期：2024年10月16日（三）11：00售票系統：拓元售票