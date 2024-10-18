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▲《山裡來了熊孩子》中，自認是輔導長的庹宗康（左2）曾坦言壓力很大。（圖／資料照）

▲王彩樺（右）、夏和熙一同主持的《我們這一攤》深受觀眾喜愛。（圖／資料照）

▲《嗨！營業中》中，藝人親自管理和經營一家實體店面。（圖／資料照）

▲▼《騎吧！哈林小隊》（上）跟《上山下海過一夜之極島台灣》（下）都有入圍「益智及實境節目主持人獎」。（圖／資料照）

《第59屆金鐘獎》將於10月18日、19日在台北流行音樂中心登場，本屆「益智及實境節目主持人獎」入圍名單中，Lulu（黃路梓茵）呼聲不小。回顧她主持生涯12年來，是在入行第10年才拿下人生第一座金鐘獎；這回她跟庹宗康、任容萱、粿粿（江瑋琳）、夏浦洋憑藉《山裡來了熊孩子》角逐「益智及實境節目主持人獎」，競爭對手包含：《我們這一攤》的王彩樺、胡宇威、夏和熙；《嗨！營業中》姚元浩、郭泓志、吳映潔、莎莎（鍾欣愉）、張立東、浩子（謝炘昊）；《騎吧！哈林小隊》庾澄慶、卜學亮、彭小刀、柯有倫、張庭瑚、周予天；《上山下海過一夜之極島台灣》雷艾美、黃仕傑、Max（楊盛堯）、八弟（蕭志瑋）等等，各個都是實力派主持人！主持人：Lulu、庹宗康、任容萱、粿粿（江瑋琳）、夏浦洋是一檔真人秀節目，內容聚焦於城市中的孩子們被帶到自然環境，體驗鄉村或山區的生活。節目通過讓孩子們離開舒適的都市生活，參與各種挑戰，例如農活、野外求生、體驗當地文化等，來培養他們的獨立性、自理能力以及團隊合作精神。每一集的節目通常會邀請不同的家庭或明星帶著孩子參加，並觀察他們在陌生環境中的適應過程和成長。除了孩子們的表現，節目也會展現當地的風土人情與美麗的自然景觀，增添了節目的觀賞性。主持人：王彩樺、胡宇威、夏和熙主軸是由固定成員及來賓組成的團隊，在台灣各地經營流動攤位，販售各式美食或特色商品。節目每集會前往不同的城市或景點，參與當地夜市或市集，挑戰經營攤位的過程，並與當地居民和遊客互動。節目亮點在於參與者要自行決定攤位經營策略，從選擇菜單、準備食材到現場烹飪、招攬客人等，都由他們一手包辦，充滿挑戰性與趣味性。成員們通常面得對各種困難與突發狀況，像是食材不足、顧客需求量大等，但也會在過程中展現團隊合作與默契。主持人：姚元浩、郭泓志、吳映潔、莎莎（鍾欣愉）、張立東、浩子（謝炘昊）由明星組成經營團隊，親自管理和經營一家實體店面。節目透過讓明星們經營餐廳或其他商業場所，展示他們如何處理日常營業中的各種挑戰，從食材準備、菜單設計、顧客服務到店內管理等，讓觀眾見識到明星在鏡頭外的另一面。每集的嘉賓們會分工合作，展現他們的領導能力、團隊合作以及解決問題的能力，同時還需應對不斷變化的客流量和顧客需求。這檔節目不僅展現了經營店鋪的艱辛，還融入了明星們的互動、幽默感，以及他們與顧客之間的溫馨交流。主持人：庾澄慶、卜學亮、彭小刀、柯有倫、張庭瑚、周予天由資深藝人哈林領軍，與明星嘉賓組成「哈林小隊」，騎著機車或自行車，探索台灣各地的美麗景點和地方文化。節目以輕鬆愉快的旅遊冒險為主軸，結合當地特色美食、風景以及人文故事，讓觀眾隨著小隊的腳步，發現台灣的各種魅力。主持人：雷艾美、黃仕傑、Max（楊盛堯）、八弟（蕭志瑋）主軸圍繞著主持人及來賓探索台灣最偏遠、最具挑戰性的島嶼與自然景點。主持人會帶領來賓前往台灣不同的離島與隱祕地，體驗當地獨特的自然風光，並進行極限挑戰與戶外冒險。節目強調的核心特色是「極限挑戰」與「自然生存」，主持人和來賓們需要克服艱難的環境條件，例如極端天氣、惡劣的地形等，同時也會進行如徒步穿越、攀登、露營等活動。透過這些挑戰，觀眾能夠看到主持人和來賓如何在艱苦的環境中合作並適應，以完成各種任務。Lulu是從《大學生了沒》發跡，因模仿陶晶瑩而出名，2008年開始活躍於螢光幕上。她出道至今12年，入圍過9次金鐘獎，在槓龜6次後，終於在第57屆首度拿下人生第一座「金鐘獎」，當時台上的她哭到不能自己，觀眾、演藝圈同仁都很替Lulu開心：「她終於得獎了！」當年，Lulu感言第一句就是感謝師父黃子佼，以及無數的老闆，她哭著說：「我其實上來拿獎，只是想講出他們的名字，因為是他們發現我，我一路才走到今天。」甚至自嘲每年都坐在觀禮第一排，卻是離舞台非常遠的入圍者，終於在入行第10年，能從第一排走上台，「主持這份工作是非常神聖的，想讓大家知道的是，雖然我們在台上談笑風生、嘻嘻哈哈，但我是用非常認真、很嚴肅的態度去看待這份工作，主持工作是我的使命，在舞台上表演是我的火花，每一次的登台，對我來說都是一個學習，謝謝大家給我這些機會，我會繼續努力，帶著這樣的職人精神，繼續在台上表演，謝謝大家，我是主持人Lulu」。除了拿到人生第一座金鐘獎，Lulu還獲得人生中第一顆要價35萬元的愛馬仕柏金包，而這份大禮正是她的師父黃子佼贈送，在當年引起不小話題。值得一提的是，影視歌三棲的Lulu，因為主持亮眼而漸漸被戲劇、電影圈人士發掘，最代表的出演作品包含電影《當男人戀愛時》；網路劇《此時此刻》跟《正港分局》，3部都是受到廣大觀眾喜愛的作品；Lulu除了角逐今年的「益智及實境節目主持人獎」，還以《此時此刻》初次入圍戲劇類「戲劇節目最具潛力新人獎」，她是否都能抱走獎盃，都是討論的話題之一。🏆節目類播出日期：2024年10月18日（星期五）17：00星光大道／19：00 頒獎典禮典禮主持：吳姍儒紅毯主持：黃豪平、林葦妮收 看：三立都會台、公視（電視）金鐘獎YouTube、LINE TV（網路）好事聯播網（廣播）🏆戲劇類播出日期：2024年10月19日（星期六）17：00星光大道／19：00 頒獎典禮典禮主持：姚淳耀紅毯主持：楊小黎、侯彥西收 看：三立都會台、公視（電視）金鐘獎YouTube、LINE TV（網路）好事聯播網（廣播）