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（中央社記者施婉清開羅15日專電）埃及最大的巴什地爾火車站日前舉行落成典禮。埃及總統塞西出席典禮時表示，埃及過去數年投資約2兆埃鎊（約新台幣1.3兆元）用於包含鐵路系統在內的交通運輸業發展和升級，並以加強公共設施做為國家現行目標。埃及媒體「金字塔報」（Al Ahram）報導，全埃及最新且最大的巴什地爾（Bashteel）火車站12日舉行落成典禮，將提供上埃及（Upper Egypt，即埃及南部）地區至首都開羅和北部第二大城市亞力山卓（Alexandria）之間的往返服務。擁有法老建築風格外觀的巴什地爾火車站，位於吉薩（Giza）省北部中心，介於開羅市中心拉姆西斯（Ramsis）火車站和吉薩火車站之間，是通往上埃及的主要門戶，將用來緩解拉姆西斯火車站鐵道運輸壓力，以及拉姆西斯廣場周邊過度擁擠的交通。拉姆西斯火車站目前是埃及首都開羅主要鐵路車站，建於1854年，當年開羅居住人口為400萬，而現在已超過2200萬。埃及交通部長瓦濟爾（Kamel El-Wazir）說，拉姆西斯這座老舊的車站每天約有110萬名旅客進出，早已不堪負荷。金字塔報稱，巴什地爾車站建設成本耗資47億埃鎊（約新台幣31.1億元），擁有6座雙向月台和28個售票窗口，每日旅客服務量可達25萬人次，還設有停車場、購物中心、1間四星級酒店，以及28座商辦住三用共構大樓。巴什地爾車站為乘客提供6條南北載客運輸路線，還可連接開羅地下捷運3號線、單軌電車和BRT（Bus Rapid Transit）接駁公車系統，是拉姆西斯火車站的4倍大。埃及總統塞西12日在出席巴什地爾車站落成典禮時表示，埃及近幾年已投資了2兆埃鎊在交通部門上。這筆資金原可分配給其他提振經濟用的部門使用，但政府別無選擇，因為交通系統長期以來受到忽視。最近一個月內，埃及已發生兩起火車相撞事故。一起是9月15日在北部夏基雅省（Sharqiya）薩加吉格（Zagazig），2輛從不同方向開往薩加吉格的載客列車相撞，造成4死49傷。一起是10月13日在中部明亞省（Minya），一輛火車頭撞上載客列車後方，導致2死20傷。報導稱，塞西還在典禮上強調：「不要以為我們沒有意識到，投資交通產業可能會增加財務困境，讓人民受苦；但我們選擇忍受這種痛苦來改變我們的國家。」塞西最後說，現在國家的目標是加強公共設施，以便更有效地為人民服務。（編輯：高照芬）1131015