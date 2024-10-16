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（中央社記者鍾佑貞華盛頓15日專電）前總統蔡英文結束訪問捷克行程後，已啟程前往巴黎。美國政治新聞媒體Politico今天報導，兩名知情人士告訴NatSec Daily，蔡英文結束歐洲行後，預計在未來幾週內訪問美國。兩位知情人士表示，蔡英文將此次訪問歐洲形容為「強化與其他民主國家的關係」。白宮及台灣駐美代表處都未對此事發表評論。Politico報導，中國反對台灣現任及前任高階官員訪美，對他們與美方官員的接觸極為敏感，最終反應可能取決於蔡英文會晤的對象及訪問時機。報導指出，如果蔡英文在11月5日美國總統選舉之前抵達，將有可能成為尋求與蔡英文合影的共和黨及民主黨議員的政治炒作對象，以強化他們強硬的對中形象。如果蔡英文在美國總統選舉後和總統就職前這段時間抵達美國，可能會吸引總統當選人尋求與她會晤，以強調美國對台灣的支持。川普（Donald Trump）於2016年勝選後打破外交禁忌，接受了蔡英文的祝賀電話。川普及民主黨總統候選人賀錦麗（Kamala Harris）的競選團隊均未回應置評要求。（編輯：洪啟原）1131016