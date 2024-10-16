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由於投資人正在評估近來出爐的一系列企業財報，再加上原油價格暴跌等因素，美股週二（15日）從歷史高位回落，4大指數收低，其中費城半導體指數重摔逾5%，由於荷蘭半導體設備巨頭艾司摩爾（ASML）業績不如預期，拖累輝達、台積電ADR等半導體類股。備受關注的半導體公司指數出現自9月初以來的最大跌幅，拖累股市從歷史高位回落。ASML原定在16日公布上季財報，但因技術問題，意外讓財報在15日時「意外」現身，雖然ASML歸因為「技術問題」，並將報告下架，但仍讓該公司股價下跌，也影響到了各個晶片股。由於ASML第3季訂單僅有市場預期的一半左右，同時還下修2025年業績展望，使得自家股價在阿姆斯特丹股市收盤暴跌15.6%，寫1998年6月以來最大跌幅，盤中還一度暫停交易。而在美股則暴跌了16.26%。該公司執行長富凱（Christophe Fouquet）表示，人工智慧繼續提供強勁的上行潛力，但「其他細分市場需要更長時間才能恢復」。而ASML利空引發了骨牌效應。輝達（Nvidia）原本就開低，到午盤左右跌幅一路擴大至5%，收盤時每股報131.84美元，跌幅為4.52%。輝達是標普500指數中最大的拖累因素。有消息稱，美國官員討論了據具體國家限制該公司和其它美國公司先進AI晶片的銷售，這對這家晶片公司來說是一個降溫，今年迄今爲止，由於人們對人工智慧技術繁榮帶來的利潤感到興奮，其股價仍上漲了164.5%。此外，AMD的股價也重跌5.22%；台積電ADR收低2.63%至每股187.13美元。不過晶片製造商Wolfspeed股價上漲21.27%，將全年虧損縮減至68.8%。拜登政府在週二時宣布計劃提供高達7.5億美元的直接補助。該公司表示，這筆資金將運用於其在北卡羅來納州新建的碳化矽晶片工廠，該工廠生產先進電腦晶片所需的晶圓。財報熱潮開始蔓延，投資者還在盤前評估了銀行的新一輪盈利情況。高盛報告稱，由於交易量增加，第三季度利潤較上年同期增長45%，但股價微跌0.071%至每股522.38美元。美國銀行盈利超出預期，其投資銀行業務表現優異，週二收紅0.55%至每股42.14美元。執行長莫尼罕（Brian Moynihan）表示，該公司受益於投資銀行和資產管理的平均貸款和費用上漲。聯合健康集團下跌約8.11%。該公司2025年財測未達預期，並下調了全年利潤預期區間上限。儘管該保險公司最新季度業績好於分析師預期，但股價仍下跌，拖累美國股市，重擊道瓊低收超320點。對於市場來說，本週是重要的財報週，聯合航空、摩根士丹利和Netflix即將公布財報。有報導稱，以色列準備避免轟炸伊朗的原油和核設施，以迴應兩週前的襲擊，油價因此下跌約4%。12月交割的國際標準布蘭特原油期貨價格已從上週的每桶80多美元跌回75美元以下，收每桶74.25美元；西德州中質原油 (WTI）價格下跌4.4%，收每桶70.58美元。道瓊工業指數大跌324.80點或0.75%，收報42740.42點。標普500指數滑落44.59點或0.76%，收5815.26點。那斯達克指數下挫187.10點或1.01%，收18315.59點。費城半導體指數重摔287點或5.28%，收5145.21點。