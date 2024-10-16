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MLB洛杉磯道奇隊球員大谷翔平在季後賽目前27打數擊出6支安打，打擊率為2成22，只有1支全壘打，他在得點圈有人時和沒人時的打擊表現差別很大，耐人尋味。今（16）日大谷翔平在媒體日上也被問及此事，他直言自己在打擊紀律上沒有太大問題，至於自己的情況是不是和過去「A-Rod」等十月容易軟手的球員一樣，大谷則表示自己不知道。一名美國媒體表示，外界是以喬丹（Michael Jordan）和Patrick Mahomes等不同領域的超級球星的表現來審視他，因此以目前季後賽表現來說，他確實未達標。在國家聯盟冠軍戰G3賽前，美國媒體向大谷翔平和道奇總教練Dave Roberts詢問有關大谷打擊「低迷」的問題，當他處於得分圈有人時的情況站上打擊區，8次打擊中有6支安打，但在沒有跑者的情況下，他19次擊球沒有安打。大谷本人對此表示，自己在好球帶的管理上，沒有太大的差別，出棒時常常打成界外、或是高飛球，同時也強調不認為自己打擊感覺很糟糕，「最重要的是繼續保持賽季中的好成績，而不是為了取得我想要的成績，而做出重大改變。」自從與教士隊的分區系列賽第一戰開轟後，大谷翔平已經連續6場比賽沒有敲出全壘打，美國媒體顯然對他的期望很高，將之視為「低迷」。許多大牌球員Barry Bonds、Alex Rodriguez以及Aaron Judge在十月都打不好，大谷表示自己不知道是否這些人一樣到季後賽會軟手，但他也為自己解釋稱：「顯然（在季後賽中），對方的投手都是一流的。要從如此高水平的投手手上敲出安打和全壘打會困難許多。」主帥Roberts則是為大谷說話，他表示大谷翔平目前打不好的投手是達比修有、Tanner Scott和Manaea這些強投，Scott和Manaea是非常出色的左投，對左打來說不好打；而達比修有則是大谷兒時偶像，雖然不確定這對後者影響有多大，但他希望自家強打可以盡快調整，同時直言自己「對大谷的信任始終如一」，否認會改變打線順序。大谷翔平目前的成績確實是和例行賽有落差，但並不到非常低迷的程度，對此一位美國媒體人士在接受日媒《中日體育》訪問時表示，「大谷這個賽季做了別人做不到的事情。但到目前為止，他的季後賽成績並沒有超出預期。在巔峰時期，就算受到大量關注，喬丹仍總是能贏下比賽，也許這就是外界對大谷的期望。以這個標準來說，他目前的成績並不令人滿意。」