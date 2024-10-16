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洛杉磯道奇隊日籍球星大谷翔平在季後賽打擊表現略微低迷，近期也引起一些人聲稱紐約大都會當家球星Francisco Lindor才應該是本季的國聯MVP。今（15）日賽前，在國聯冠軍戰上，大谷翔平大方肯定對手，也讓不少球迷對他更充滿尊重和喜愛。大谷本賽季參加了159場例行賽，並以54發全壘打和130分打點拿下國聯全壘打王和打點王，他也創下了史無前例的「50轟50壘」紀錄。而另一方面，Lindor在15 場比賽中的安打率為2成73、敲出33支全壘打、91分打點，OPS為0.844、還有29次盜壘，憑藉著在遊擊防區的出色防守，在8月底，WAR值一度超越了大谷，這對MVP投票至關重要。雖然大谷在9月大爆發，基本上讓MVP獎項變得毫無懸念，但紐約球迷對Lindor能奪獎的想法仍根深蒂固。在今天的新聞發布會上，美國記者向大谷翔平詢問了有關Lindor的問題，大谷笑著稱讚對手：「我認為他（Lindor）從例行賽開始就一直在帶領著這支球隊，是一位非常出色的球員。當我見到他時，他會微笑著向我打招呼，是一位非常棒的好人。他接著表達了他的敬意，說：『他也是我最喜歡的球員之一』。」大谷得體的回應也受到球迷們的盛讚，人們在相關新聞下留言：「很高興聽到大谷和Lindor關於彼此尊重的評論」、「很喜歡大谷，他總是像個紳士一樣」、「唯一不明白這兩人對彼此抱有敬意的人，就是那些從未打過棒球的業餘記者」、「這是一個完美的答案」。