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（中央社記者楊明珠東京16日專電）日本第50屆眾議院大選昨天公告，為期12天的選戰正式起跑，有日媒列出21位大咖候選人瀕臨落選危機，包括前首相安倍晉三心腹、執政黨自民黨前政調會長萩生田光一。本次眾議院大選昨天公告，全國小選區及比例代表總計1344人登記參選，爭465席（其中小選區289席、比例代表176席），大選將於27日投開票。候選人當中，與自民黨派閥「小金庫事件」有關的前議員等有46人登記參選，其中34人獲得自民黨提名；自民黨舊安倍派的幹部萩生田光一等12人（舊安倍派11人、舊二階派1人）未獲提名，只能以無黨籍身分參選。這些人都不能在比例代表重複候選，因此若小選區未選上，便無法在比例代表復活。自民黨打算倘未受提名者當選，大選後原則上將追加公認。在小選區未受提名的候選人當中舊安倍派的幹部，除了萩生田之外，還有前文部科學大臣下村博文、前經濟產業大臣西村康稔、前國會對策委員長高木毅等都以無黨籍身分參選。辭退參選比例代表的上杉太郎在「福島3區」以無黨籍身分候選。因「小金庫事件」受到懲處離開自民黨的自民黨前參議院幹事長，原為參議員的世耕弘成則以無黨籍身分轉戰和歌山2區眾議院大選。本屆眾議院大選自民黨及聯合執政黨的公明黨兩黨加總能否取得過半席次（233席）是選戰攻防線。在公告前，自民黨（扣除因小金庫事件不予提名的前議員等）有247席、公明黨32席，合計279席。「日刊現代」昨天報導，執政黨自民黨這次大選可能減少58席，無法取得過半席次。但是「富士晚報」報導，政治評論家小林吉彌預估，自民黨可能減少40至50席，若要單獨過半很難，但加上公明黨的席次，仍有可能過半。富士晚報列出面臨「落選危機」的21名大咖候選人名單。10月初才上路的石破內閣中幾位閣員也在其中，包括法務大臣牧原秀樹、國家公安委員長坂井學、復興大臣伊藤忠彥、農林水產大臣小里泰弘。此外，曾擔任要職的自民黨前幹事長甘利明、眾議院前副議長衛藤征士郎，以及以無黨籍參選的萩生田光一、下村博文。61歲的萩生田光一選區是「東京24區」，選戰起跑後，他在JR八王子車站前開始宣傳，自民黨東京都連會長、前世博大臣井上信治、前女性活躍擔當大臣有村治子前來助選。萩生田除了小金庫事件外，與舊統一教的關係也惹爭議。有關小金庫事件，萩生田對選民說，導致大家內心不快，感到很抱歉。對於最大在野黨立憲民主黨推出前參議員─72歲的有田芳生來此選區參選，萩生田呼籲選民，「是否要選一位只是為了批判就來八王子參選的人，大家眼睛要雪亮一點。」萩生田說，小金庫事件導致人民對政治沒信賴感，雖然自己是沿襲派閥的作法，但確實應該與大家商量才對，他深切反省。但他要強調的是，自己的辦公室（事務所）並非有意要設小金庫、將錢挪為私用、或有意逃稅。萩生田說：「我是憑著要變成八王子的土（死在八王子）的決心從政的，不像有的人是坐著不費力來八王子這塊土地參選。大家絕不能把故鄉八王子交給這樣的人。」萩生田曾任八王子市議員、八王子選出的東京都議員、2003年眾議院選舉首度當選。歷任官房副長官、文部科學大臣、經濟產業大臣、自民黨政調會長等要職。（編輯：韋樞）1131016