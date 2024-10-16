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基隆市長謝國樑罷免案日前落幕，不同意罷免票超過同意罷免票，罷免案並未通過。對此，前立委蔡正元認為，仇恨就是綠營的中心思想，如今球回到反民進黨手上，反綠陣營不必假仁、假義、假和諧，就是要以仇恨對抗仇恨，用實力回敬民進黨，並點名2位民進黨立委，「吳思瑤和吳沛憶，罷免將會成功」。蔡正元在臉書發文指出，台獨和民進黨的教條是「我恨人人，人人恨我」，仇恨就是綠營的中心思想；他憶起2015年自己支持服貿和核電，台獨、民進黨和綠媒傾全力大動員要罷免他，結果最後民進黨只動員出24%罷免同意票，被他重重打臉，民進黨惱羞成怒修法，降低罷免門檻，「後來成功罷免掉韓國瑜，現在卻罷免不掉謝國樑，降低門檻是民進黨的把戲，跟孫中山沒有絲毫關連。」蔡正元表示，現在球回到反民進黨手上，反綠陣營不必效法宋襄公，更不必假仁、假義、假和諧，就是要以仇恨對抗仇恨，用實力回敬民進黨，「韓國瑜被罷免成功就是搞什麼低調處理！玩什麼以德服人宋襄公那一套！謝國樑擊敗民進黨的策略，就是正面迎戰寸步不讓！」蔡正元認為，現在又到了以仇恨回敬仇恨的時候，要開始準備罷免民進黨立委，他也點名吳思瑤和吳沛憶，「罷免將會成功，反綠仍須努力」。