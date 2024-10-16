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根據ESPN記者Shams Charania報導，費城76人球星Paul George在上一場季前熱身賽中左膝過度伸展，造成左膝骨挫傷，雖然沒有結構性損傷。 但球隊不敢大意，會讓他休養恢復，一周後再重新接受評估。如此將意味著George可能缺席對密爾瓦基公鹿的2024-25賽季開幕戰。此前Joel Embiid已經確定剩餘季後賽不會上場，他接受醫生評估，希望更好的管理自己的膝蓋，希望能健康地進入2024-25賽季。他上一季只出賽39場，生涯的健康一直受到質疑。本季76人找來George的目標並不僅僅是為了衝出東區，而是要挑戰總冠軍。但賽季還沒開始，球隊就浮現傷病隱患，Embiid宣布未來不打「背靠背」之後，George在對亞特蘭大老鷹的比賽傷到膝蓋，那一場比賽他打了12分鐘得到8分。根據ESPN報導，George今天參加了球隊的訓練，他在接受訪問時表示，自己膝蓋過度伸展，之後立刻進行檢查，不過他並不擔心自己的狀況。美國媒體《RealGM》認為休息一周代表George將有可能錯過開幕戰。George今年夏天成為自由球員，決定離開效力多年的洛杉磯快艇，76人隊與他簽下一份為期4年價值2.12億美元的合約，這是他效力的第4支球隊，此前效力過溜馬、雷霆和快艇。這位明星前鋒生涯共6次入選NBA最佳陣容。但他的健康狀況讓人擔心，2018-19賽季以來只有1季出賽超貴56場以上的比賽。