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▲黃曉明（右）在離婚後火速戀上網紅葉珂（左），兩人一舉一動都備受關注。（圖／黃曉明、葉珂微博）

▲葉珂直播片段被抓包口出狂言，批評伍佰的歌猥瑣。（圖／微博）

▲葉珂曾精心打造自己女企業的形象，但被網友踢爆都是空殼公司。（圖／葉珂微博）

中國男星黃曉明上個月公開認愛32歲的女友葉珂，兩人戀情曝光後，讓葉珂的熱度也開始上升，原本就是網紅的她，經常開直播跟粉絲互動，日前她卻在直播中失言，竟說台灣搖滾樂天王伍佰的歌很猥瑣，還說陶喆跟蔡依林合唱的〈今天妳要嫁給我〉是很丟人的歌，讓中國粉絲氣炸了，在微博直接開砲葉珂：「說伍佰的歌猥瑣我覺得她很沒品唉」、「沒文化別裝高級」。葉珂和黃曉明高調公開戀情後，一舉一動都引起大量網友關注，近日就有網友擷取葉珂直播中的片段，她大膽發言讓眾人看傻。葉珂說有次朋友約到她包廂慶生，但她抵達後對方還沒到，於是她就跟閨密自顧自地唱歌，「唱伍佰什麼什麼，那起又落就那些猥瑣的歌！」葉珂更說自己還點了〈今天你要嫁給我〉，形容是「丟人曲目」，失控發言引發討論。微博網友看了紛紛留言痛批葉珂，「我只覺得黃曉明娶了她是2024最大的笑話沒有之一」、「真的兩眼發昏，她不會覺得自己很幽默吧」、「伍佰老師的演唱會可是巨巨巨難搶怎麼就猥瑣了」、「沒文化是這樣的，當網紅接（嫁）老闆就好了」、「感覺她的表達能力不是很高」、「沒文化別裝高級」。關鍵字「葉珂評論伍佰的歌」更衝上微博熱搜。事實上，早在黃曉明認愛前，就被爆出葉珂已經懷孕的消息，更有人說她和黃曉明早就登記結婚了，但雙方都沒澄清相關謠言，讓不少粉絲懷疑可能是默認了。而葉珂在和黃曉明交往前，有過前夫還生了2個女兒，據說前夫是富商，兩人離婚時葉珂除了分到房子還有不少贍養費，才能到處出遊、曬名牌包、開豪車，葉珂對此也從不否認，更樹立自己女企業家的形象，但多間掛名公司都被踢爆根本沒有員工，或是員工僅1-2人，是否真的家產豐厚不得而知。