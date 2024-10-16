我是廣告 請繼續往下閱讀

▲未來一週天氣變化一次看。（圖／中央氣象署）

▲下週二至四東北季風增強，水氣再增多，北部、東半部轉有局部雨，有較大雨勢，午後山區亦有局部短暫雨的機率。（圖／記者陳明安攝）

今（16）日各地天氣多雲時晴，僅午後山區偶局部雷陣雨，北部氣溫落在20至30度。到了週末東北季風南下，北台灣明顯轉涼，北部、東半部轉有局部雨，北海岸、東北部有較大雨勢，雖然週日開始略微回溫，但下週二氣溫逐漸下降，且北部、東半部出現較大雨勢。昨日秋老虎發威，各地區最高氣溫約在34至36度，而今日清晨北海岸、東北部有局部短暫降雨，截至5時23分各地區平地最低氣溫約在20至24度，今日各地區氣溫為北部20至30度，中部24至33度，南部24至34度，東部21至33度。而最新歐洲模式（ECMWF）模擬顯示，今、明兩日東側水氣略增，但影響輕微，北海岸、大台北東側、東北部有局部短暫降雨的機率，氣溫略降；其他各地則仍為多雲時晴，午後山區偶局部雷陣雨，白天微熱，早晚偏涼。週五（18日）水氣減少，各地天氣為多雲時晴，氣溫略升，白天微熱，早晚涼；午後山區偶局部雷陣雨。週六（19日）東北季風南下，北部、東半部轉有局部雨，北海岸、東北部有較大雨勢，北台灣明顯轉涼。週（20）日水氣略轉乾，北海岸、東北部及午後山區仍有局部短暫雨的機率，其他各地多雲時晴，下週一（21日）各地多雲時晴，北海岸及午後山區偶有局部短暫雨的機率。但下週二至四（22至24日）東北季風增強，水氣再增多，北部、東半部轉有局部雨，有較大雨勢，午後山區亦有局部短暫雨的機率；下週二氣溫逐漸下降，下週三、四北台灣再度明顯轉涼。