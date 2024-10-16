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美股15日主要指數皆墨，費城半導體重摔，台股今（16）日早盤跌近400點，23000點再度失守，台積電下跌35元至1035元。美股四大指數15日全面收低，道瓊工業指數下殺324.80點或0.75%，收報42740.42點；標準普爾500指數滑落44.59點或0.76%，收5815.26點；那斯達克指數下挫187.10點或1.01%，收18315.59點；費城半導體指數跌最深，重摔287點，跌幅逾5%，收5145.21點。全球晶片製造設備龍頭艾司摩爾（ASML）財報暴雷，第3季訂單金額遠低於市場預期，ASML在美掛牌ADR崩跌16.3%，再者，美國政府緊縮晶片銷售限制，引發市場疑慮，晶片股應聲大跌，費城半導體指數創下9月初以來最大跌幅，輝達下跌4.52% 、台積電ADR收跌2.63%。受美股影響，台北股市開低走低，加權指數以22990點開出，早盤大跌超過380點，跌幅超過1.5%；半導體類股跌逾2%，權值王台積電跌35元，最低跌至1035元，跌幅也超過2%。