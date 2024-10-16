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北韓15日炸毀連接兩韓的京義線、東海線連結道路的部分區間，使得兩韓關係緊張加劇。在情勢升溫之際，北韓官媒指出，光是在過去兩天，就有140萬青年請願參軍或重返軍隊，決心要打一場「以革命武器來摧毀敵人的神聖戰爭」。綜合媒體報導，北韓官媒《朝中社》報導指出，北韓全國各地湧入大量的入伍和服兵役的請願書，光是在14、15日的兩天之間，已有約140萬青年請願參軍或重返軍隊，表達要徹底消滅所有極端對立者和罪犯的決心。北韓官方指出，目前全國正瀰漫著懲罰侵犯主權和安全的意志，表示「一旦爆發戰爭，大韓民國將從地圖上消失。」更稱，「既然它想要戰爭，我們將欣然結束它，革命的槍桿子已被牢牢握住，熱血青年們正在為消滅敵人的聖戰積極準備。」《韓聯社》指出，北韓一有機會就會透過強調來自美國或韓國的外部威脅，再透過官方媒體傳達青年們入伍請願的消息，謀求體制團結。另有外媒指出，去年北韓媒體也曾提出類似的說法，當時是宣稱北韓公民自願從軍以對抗美國。在頻頻射彈以及陸續放空飄穢物氣球後，北韓近日動作突然加大，15日時炸毀靠近韓國邊境連接兩韓的鐵公路部分路段，距兩韓軍事分界線（MDL）最近僅10公尺，一度導致韓國開火警告，再進一步加劇朝鮮半島局勢緊張。北韓領導人金正恩胞妹、北韓勞動黨中央委員會副部長金與正15日指控，北韓已經掌握「韓國軍隊派遣無人機侵入北韓首都平壤上空的確切證據，強調「發動挑釁者將付出嚴重代價」。