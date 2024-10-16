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中共解放軍14日凌晨5時宣布，於台海和台灣周邊展開「聯合利劍─2024B」演習，並稱是對台獨分裂勢力謀「獨」行徑的強力震懾；晚間6時東部戰區宣布演習各項科目已完成。國安局長蔡明彥今（16）日表示，中共這次「聯合利劍─2024B」有時間短、劃設演習範圍區域小、動員空中兵力強度比較多等特點。立院外交及國防委員會今日邀請國安局長率相關情報機關首長業務報告，蔡明彥於會前受訪被問到中共「聯合利劍─2024B」軍演在國安上的意涵，蔡明彥表示，這次中共軍演在軍事上有3特點，包括第一是演習時間比較短，第二是劃設演習範圍區域比較小，第三是動員空中兵力強度比較多等特點。蔡明彥說，在政治上，中共跟國際社會對於涉及台灣議題存在非常嚴重的認知落差，也就是國際社會對於賴清德總統的國慶談話普遍認為是溫和、務實、理性，但是中共卻認為相關談話是刻意挑釁，因為國際社會對台灣高度支持，中共體認到要經美制台，或是國際社會制台是行不通的，所以透過這次軍演來對內交代，同時對台灣施壓、對國際社會示警。蔡明彥表示，國際社會對中共軍演表達高度關切，以及對中共行為高度譴責，特別是美國國防部昨天認為中共軍演是破壞區域穩定的挑釁行為，所以中共製造許多負面效果，讓國際社會更加支持台灣，讓台灣社會更加看清楚中共對台政策的本質。蔡明彥說，就國安局立場來講，因為中共軍事決策高度不透明，所以會持續跟國際友盟加強戰略溝通、情報的分享，以便掌握中共的政治意圖、軍事動態，可以機先預警、應處各種動態。蔡明彥表示，在中共環台軍演過程當中，除了去掌握中共的海空軍機艦、海警船的活動動態外，國安局也花非常多時間處理認知作戰問題，對各種假訊息做溯源、查找，也對於各種認知作戰操作通報到其他的政府機關做必要澄清與應處，所以這幾天相關政府單位的澄清都非常即時與非常積極。至於中共未來台海是否有常態性軍事活動，不排除各種可能性。