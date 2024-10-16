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▲G2比賽結束後，有人問到關於是否該將他大谷翔平的棒次往後挪的問題，對此道奇隊總教練Dave Roberts稱自己暫無此意，直言大谷身為球隊最佳打者，每一場比賽能上場的打擊次數應該多多益善。（圖／美聯社／達志影像）

▲洛杉磯道奇隊日籍球星大谷翔平在季後賽打擊表現略微低迷，近期也引起一些人聲稱紐約大都會當家球星Francisco Lindor才應該是本季的國聯MVP。（圖／美聯社／達志影像）

MLB美國職棒國聯冠軍戰由洛杉磯道奇對陣紐約大都會，雙方系列賽前2戰下來戰成1：1平手，系列賽G3雙方移師至大都會主場花旗球場舉行，雙方先發人選稍早也正式出爐，誰能搶下這場關鍵戰役也備受關注。道奇日籍球星大谷翔平，道奇與大都會的系列賽G3將移師至紐約舉行，而雙方今日都來到花旗球場開始展開備戰及訓練，而日籍球星大谷翔平稍早也接受訪問，當被問到對方投手會根據壘上有沒有跑者，面對自己的策略也會有所不同，自己該如何去應對，大谷表示：「。」，我認為最好的方式，是靈活地設定好我們作為一個團隊應該採取的方向，並在需要得到分數時適時做出反應。」大谷如此說到。而大谷今年轉戰道奇隊，也終於隨隊闖進到季後賽舞台，個人生涯赴美7年終於嚐到季後賽的滋味，稍早被問到出戰世界棒球經典賽與大聯盟季後賽的差異時，大谷指出：「同樣都是短期賽事，但季後賽是跟共同奮戰一整季的隊友，以及球迷們一同進行的短期決戰。。」而大谷也坦言，昨晚自己的睡眠時間很充分，也認為睡眠對於比賽表現而言相當重要，「昨晚我睡得很多，我認為來到東部比去另一邊（西部）更加困難，所以我認為今天和明天的睡眠，對我的比賽表現來說是最重要的。