MLB美國職棒國聯冠軍戰由洛杉磯道奇對陣紐約大都會，雙方系列賽前2戰下來戰成1：1平手，系列賽G3雙方移師至大都會主場花旗球場舉行，雙方先發人選稍早也正式出爐，誰能搶下這場關鍵戰役也備受關注。道奇日籍球星大谷翔平，近期在壘上無人時19打數無安打，也受到外界質疑，他今天表示自己不會改變，也並不關心對手的策略。另外他也談到自己認為季後賽和WBC世界棒球經典賽之間的差異。
大谷翔平坦言 自己進攻策略不會改變
道奇與大都會的系列賽G3將移師至紐約舉行，而雙方今日都來到花旗球場開始展開備戰及訓練，而日籍球星大谷翔平稍早也接受訪問，當被問到對方投手會根據壘上有沒有跑者，面對自己的策略也會有所不同，自己該如何去應對，大谷表示：「我並不是特別關心對方的進攻策略，無論是什麼，我所做的都不會改變，所以這是我整個賽季一直在說的。」
「所以我不會做出任何的重大改變，我認為最好的方式，是靈活地設定好我們作為一個團隊應該採取的方向，並在需要得到分數時適時做出反應。」大谷如此說到。
大谷終嚐MLB季後賽滋味 談與WBC最大不同之處
而大谷今年轉戰道奇隊，也終於隨隊闖進到季後賽舞台，個人生涯赴美7年終於嚐到季後賽的滋味，稍早被問到出戰世界棒球經典賽與大聯盟季後賽的差異時，大谷指出：「同樣都是短期賽事，但季後賽是跟共同奮戰一整季的隊友，以及球迷們一同進行的短期決戰。而經典賽則是隊友從各處集結，並代表國家的賽事，我覺得比賽的氛圍多少都有一些不同。」
而大谷也坦言，昨晚自己的睡眠時間很充分，也認為睡眠對於比賽表現而言相當重要，「昨晚我睡得很多，我認為來到東部比去另一邊（西部）更加困難，所以我認為今天和明天的睡眠，對我的比賽表現來說是最重要的。我關心我的睡眠時間，所以如果我睡得越多，我的感覺就越好。」
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道奇與大都會的系列賽G3將移師至紐約舉行，而雙方今日都來到花旗球場開始展開備戰及訓練，而日籍球星大谷翔平稍早也接受訪問，當被問到對方投手會根據壘上有沒有跑者，面對自己的策略也會有所不同，自己該如何去應對，大谷表示：「我並不是特別關心對方的進攻策略，無論是什麼，我所做的都不會改變，所以這是我整個賽季一直在說的。」
「所以我不會做出任何的重大改變，我認為最好的方式，是靈活地設定好我們作為一個團隊應該採取的方向，並在需要得到分數時適時做出反應。」大谷如此說到。
大谷終嚐MLB季後賽滋味 談與WBC最大不同之處
而大谷今年轉戰道奇隊，也終於隨隊闖進到季後賽舞台，個人生涯赴美7年終於嚐到季後賽的滋味，稍早被問到出戰世界棒球經典賽與大聯盟季後賽的差異時，大谷指出：「同樣都是短期賽事，但季後賽是跟共同奮戰一整季的隊友，以及球迷們一同進行的短期決戰。而經典賽則是隊友從各處集結，並代表國家的賽事，我覺得比賽的氛圍多少都有一些不同。」
而大谷也坦言，昨晚自己的睡眠時間很充分，也認為睡眠對於比賽表現而言相當重要，「昨晚我睡得很多，我認為來到東部比去另一邊（西部）更加困難，所以我認為今天和明天的睡眠，對我的比賽表現來說是最重要的。我關心我的睡眠時間，所以如果我睡得越多，我的感覺就越好。」