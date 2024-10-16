我是廣告 請繼續往下閱讀

基隆市長謝國樑昨被爆捐贈200萬元給民眾黨，引發外界關注，對此，媒體人吳靜怡今（16）日表示，從許多消息來看，民眾黨主席柯文哲有大量政治現金應該繳回黨庫而沒有繳，「民眾黨的乳酪，就被柯文哲這隻老鼠和他同夥給搬走了」，呼籲民眾黨應徹底調查，給社會交代。媒體報導，檢廉偵辦京華城案，為釐清柯文哲的政治獻金等細節，從其住處查扣的隨身碟，其中記載「1500沈慶京」、「300陳盈助」，也提到謝國樑「200」，懷疑為捐款政治獻金新台幣200萬元；謝國樑昨回應，家族企業的確與民眾黨有往來，若檢方要求說明，他會講清楚。「柯文哲全新一季《誰搬走了民眾黨的乳酪》錢到底藏在哪裡？」吳靜怡在臉書指出，謝國樑承認有200萬現金是透過基隆副市長邱佩琳在2022年拿給民眾黨，民眾黨沒有申報，卻是出現在柯文哲內帳中，嘉義陳先生300萬要給黨部裝修也未申報，「所以這些現金到底是放在民眾黨的金庫，還是民眾黨毫無所悉？」吳靜怡提到，從許多消息來看，柯文哲有大量政治現金應該繳回黨庫而沒有繳；有大量政治獻金應該申報而沒有申報，「這些錢可能藏在柯文哲私人金庫裡，難道民眾黨的黨工到支持者不會生氣？民眾黨的乳酪，就被柯文哲這隻老鼠和他同夥給搬走了」。吳靜怡說，柯文哲黨主席或其相關人士，有沒有將這些政治獻金私自挪用或藏匿，民眾黨應該出來嚴正聲明進行徹底的內部調查，給社會一個交代，「不生氣的民眾黨會不會就是內部利益共生的關係？」吳靜怡強調，民眾黨並非柯文哲的家業，一個成熟的政黨居然沒有拿出面對竊盜應有的態度，「還是說，大家都是一夥人，大家都是柯家人」；她也認為，政治獻金申報不實，違法而事小，這每筆跟財團有關的現金，會不會又是一個又一個的行賄圖利罪證？那就是更大的事。