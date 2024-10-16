我是廣告 請繼續往下閱讀

越南經濟逐漸恢復，台灣也積極投資越南，不過專家指出在供應鏈移轉到越南之餘，也要小心稅務改革，近來越南稅局之緝查力道逐漸加強，不可不慎。勤業眾信聯合會計師事務所14日舉辦「2024台越投資交流會」研討會，勤業眾信總裁柯志賢表示，供應鏈重新洗牌的局勢下，越南受惠於地緣優勢以及豐沛的勞動力資源，成為東協第二大勞動力市場，越南製造業也正在轉型，從傳統的勞動密集型模式、轉為技術密集型產業。柯志賢說明，台廠應留意稅務法令的改變與投資優惠，以及分析貿易結構的轉變，以填補新的貿易缺口，降低投資與營運風險。勤業眾信稅務部資深會計師李嘉雯建議，預計投資越南的台商需留意台灣CFC法令之規定簡化控股架構，並評估適用台越租稅協定。企業應注意企業所得稅、增值稅、外國人承包商稅以及移轉訂價等遵循及申報時程，若有外派人員至越南，須留意越南當地外派人員福利及員工個人所得稅相關問題。根據越南統計局資料顯示，台灣2024年1至8月對越南出口金額達2600多億美元，年成長近16%，隨著電子產品和機械設備等關鍵出口項目表現亮眼，越南成為全球重要的製造與出口中心。