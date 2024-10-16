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中共解放軍東部戰區14日宣布對台展開「聯合利劍-2024B」軍事演習，執行約13小時左右，火速落幕。對此，前立委郭正亮認為，此次陸方演習主要是要「就定位」，無意製造事端，且若是演習到第二日，可能美國的政治人物就會被迫出來表態，這樣情況就有點複雜了，因為美國總統大選在即，川普、賀錦麗絕對沒有好話。郭正亮15日在節目《大新聞大爆卦》表示，陸方此次演習分兩個部分，一個是「就定位」，此次出動的武器的種類比過去多了很多種，包括潛艦、空中加油機、鷹擊62反艦飛彈等；另一個部分則是「3D模擬」，模擬作戰不用實質到位，也沒有實彈，「做完了，那他這個演習繼續下去是要幹嘛？」此外，郭正亮認為還有另一個因素，就是若演習到第二天，可能美國的政治人物就會被迫出來表態，而美國總統大選在即，11月5日就要投票了，川普、賀錦麗可能就會開始被問，這時候他們對陸方絕對沒有好話，那就會產生額外的變數，這樣就有點複雜。