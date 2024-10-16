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▲六福萬怡酒店的吃到飽餐廳「敘日全日餐廳」，即日起推出韓國美食美酒節，有數十道韓國精典菜餚。還加推若為南港、基隆等6個區域市民，將能享用餐85折並送烤龍蝦。（圖／六福萬怡提供）

▲「敘日全日餐廳」推出「敘饗韓風食堂」韓國美食美酒節主題餐檯，菜色數十款，包含大邱炸雞等。（圖／六福萬怡提供）

▲台北新板希爾頓酒店則歡慶6週年，即日起至10月30日，推出全館餐飲優惠活動，其中二樓「悅．市集全日自助餐廳」推出四人同行一人免費吃到飽。（圖／台北新板希爾頓酒店提供）

南韓Netflix料理節目《黑白大廚》紅遍全球，搶搭韓國美食熱潮，六福萬怡酒店的吃到飽餐廳「敘日全日餐廳」，即日起推出「敘饗韓風食堂」韓國美食美酒節主題餐檯，一次推出數十道韓國經典菜餚。若為南港、汐止、內湖、松山、信義或基隆市民，10月31日前不分平假日午、晚餐，將能享用餐85折，暢饗生食級干貝、烤牡蠣，假日還有生蠔料理、松葉蟹腳。每位成人還送位上餐點「蒜味奶油焗烤龍蝦」半尾。六福萬怡酒店的敘日全日餐廳此次推出的「敘饗韓風食堂」韓國美食美酒節主題餐檯，推出數十道韓國菜色，包含生菜包飯料理「生菜包現煎海鹽五花肉」、街頭國民美食「釜山魚糕湯」、充滿洋蔥香甜滋味的「仁川炸醬麵」、還有冬季鍋物盛宴「群山部隊鍋」「首爾雪濃湯」等多樣必吃料理，通通無限量取用吃到飽。另外還有韓國指標性酒飲，如首爾廣藏市場的人氣排隊美食「麻藥飯捲」和「泡菜飯捲」，還有大邱代表美食「韓式炸雞」也一次推出秘製洋釀和蜂蜜奶油蒜味兩種風味，以及「海鮮煎餅」、「平壤冷麵」、「釜山魚糕湯」、使用大量牛骨熬製做成的「首爾雪濃湯」與集合辛辣、微甜、鹹香於一身的正宗「群山部隊鍋」等。敘日全日餐廳同樣有推出優惠活動，此外，敘日全日餐廳還推出凡三人同行即贈燒酒乙瓶，六人同行則可享燒酒、馬格利米酒各乙瓶，若欲暢飲餐廳亦提供燒酒、馬格利喝到飽售價599元+10%。另外，台北新板希爾頓酒店則歡慶6週年，即日起至10月30日，推出全館餐飲優惠活動，亮點包括一樓大廳酒吧「逸廊」提供每位666+10%元的兩小時無限暢飲方案，供應指定紅白酒、烈酒、啤酒及軟性飲料。而二樓「悅．市集全日自助餐廳」推出四人同行一人免費吃到飽，優惠平假日均適用，平日午餐每位1,080+10%元起，晚餐1,180+10%元起，折扣後等於平日用餐平均每人餐費不到千元，即可暢享豐盛的異國美饌。