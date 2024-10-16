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（中央社華盛頓15日綜合外電報導）加薩走廊（Gaza Strip）遭戰火蹂躪之下，美國今天警告，以色列若不在30天內改善物資送至當地的情況，美方有可能會把提供給以色列價值數十億美元的軍援扣住一部分。綜合法新社和路透社報導，以色列和巴勒斯坦伊斯蘭主義組織「哈瑪斯」（Hamas）在加薩走廊的戰爭迄今延續1年多，美國總統拜登一再呼籲以色列切勿傷害加薩平民。拜登實際停止運送武器給以色列的次數只有1次，但這封信是至今對以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）政府所發出最明確的最後通牒，升高華府一改對以色列支持的可能性。美國國務院發言人米勒（Matthew Miller）告訴媒體，13日發送的這封信函中，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）和國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）向「以色列政府講明了，以色列必須再度做出改變，確保進入加薩的物資數量自目前的極低程度回升」。信中點出，美國法律要求「接受美國軍援的一方，不可任意拒絕或阻撓美國人道協助的供應」。「我們希望以色列能依照我們的大綱和建議做出調整，這些改變最終將大幅提升人道援助。」米勒說，美方「非常希望不需要等30天才看到改變，而是現在就有所改變」。美國Axios新聞網率先報導這封寫給以色列國防部長葛朗特（Yoav Gallant）的信函內容。美國國務院表示，美方並沒有公開這封信的意思。信中，布林肯和奧斯汀敦促以色列每天放行至少350輛物資貨車進入加薩並開放第5個過境點，並在沒有作戰需要時撤銷對巴勒斯坦人的疏散令。這封信要求以色列於30天內採取行動，意味著任何評估工作都將在美國11月5日大選之後才會進行。美國選戰進入倒數階段，拜登所屬的民主黨遭左翼人士指控在約束以色列上做得不夠。人在華府1名以色列官員表示，以方已收到這封信且在審視當中。這位官員說：「以色列嚴肅看待這件事，並打算與美國一起解決信中所提的各項擔憂。」（譯者：蔡佳敏/核稿：徐睿承）1131016