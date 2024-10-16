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▲考到機車駕照的李多慧，過去也曾在馬路上被粉絲偶遇，騎車身影超俏皮。（圖／李多慧IG）

▲李多慧9月底在球場「最後一舞」，離開前被粉絲包圍，她回家開直播還忍不住痛哭。（圖／李多慧IG）

2025新北市萬金石馬拉松將於明年3月16日開跑，昨（15）日正式開放報名，新北市府也找來啦啦隊女神李多慧一起出席記者會，和市長侯友宜同框，李多慧笑說自己這次會在馬拉松終點等大家，幫忙授獎，有聽說萬金石馬拉松沿途的風景很漂亮，後年她會考慮看看要不要一起參加；李多慧也笑曝自己的環島計畫，表示年底冬天時想騎機車在台灣環島，放話「今年冬天一定要這麼做」，讓粉絲超級期待李多慧出發。李多慧昨日出席記者會，替萬金石馬拉活動站台，她一登場就用中文親切和粉絲打招呼：「大家好我是李多慧！」並手捧賽事獎盃擺pose拍照，超級可愛。李多慧受訪時也說，明年比賽會在終點等大家，後年考慮看看有沒有機會一起參與馬拉松，因為她有聽說沿途的風景很漂亮，愛運動的她也想體會看看這種活動。李多慧受訪時還表示，自己計畫冬天要在台灣騎摩托車環島，「我想今年冬天一定要這麼做，至於是哪一天還沒決定」，消息曝光讓粉絲超級期待，希望李多慧環島路上可以經過自家門口，也猜測李多慧若是真的在台灣環島，勢必會帶動一股朝聖風潮，可能會比當時韓國人氣實況主「企鵝妹」在台灣徒步環島還熱門。李多慧也說，自己9月底「最後一舞」離開台灣前忍不住開直播爆哭，她事後回想起來覺得有點後悔，因為哭得太慘覺得「蠻丟臉的」，逗趣發言也讓粉絲笑翻。李多慧也要大家不用擔心，雖然今年賽季結束暫時沒有應援工作，但她明年還是會繼續待在台灣，中間也有節目、主持需要拍攝，大家還是經常可以看到她喔。